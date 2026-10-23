Fuerte accidente entre un auto y una moto en Concordia: un joven fue hospitalizado

Un joven de 20 años fue trasladado al hospital después de un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido este viernes al mediodía en Concordia. El impacto se produjo en la intersección de Rivadavia y Montevideo.

El motociclista conducía una Guerrero de 110 centímetros cúbicos. El otro vehículo involucrado fue un Fiat Palio, al mando de un hombre de 67 años.

Tras la colisión, el joven recibió asistencia y fue llevado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat. Al momento del reporte inicial, todavía se aguardaba información médica sobre sus lesiones.

Cómo circulaban los vehículos

Según las primeras actuaciones, la motocicleta avanzaba por Rivadavia en dirección sur-norte. El automóvil circulaba por Montevideo en sentido este-oeste.

Ambos vehículos colisionaron al llegar al cruce de esas calles de Concordia. Las circunstancias que provocaron el impacto permanecen bajo investigación.

La información preliminar no permite determinar responsabilidades. Tampoco precisa cómo se produjo el contacto entre el auto y la moto.

Esperan el diagnóstico del motociclista

El traslado al Masvernat se dispuso después de la asistencia al conductor de la motocicleta en el lugar del choque. La gravedad de las lesiones deberá establecerse mediante el informe médico.

Personal de la Comisaría Tercera intervino en el siniestro de Concordia y realizó las primeras actuaciones para reconstruir lo ocurrido.

El reporte difundido no detalló el estado de salud del conductor del automóvil ni informó un diagnóstico del motociclista trasladado.