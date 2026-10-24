Clausuraron bar de Paraná tras derrumbe: qué necesita para reabrir y cada cuánto se renuevan las habilitaciones

Qué reveló el municipio sobre la habilitación y los controles.

El bar Las Piedras de Paraná fue clausurado preventivamente tras el derrumbe de un entrepiso de madera ocurrido el viernes por la noche, durante la celebración de un cumpleaños. El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales de la Municipalidad, Héctor Vergara, confirmó a Elonce que el establecimiento tenía su habilitación vigente y que la estructura que cedió estaba declarada en la documentación técnica presentada ante el municipio.

El funcionario explicó que la medida busca impedir la reapertura del local hasta que sus responsables presenten un proyecto técnico que garantice las condiciones de seguridad. Además, aclaró que la clausura no tiene un plazo predeterminado y que su levantamiento dependerá de la intervención del Juzgado de Faltas correspondiente.

El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado en Córdoba y Alameda de la Federación, cuando el entrepiso cedió y las personas que se encontraban sobre la estructura cayeron hacia la planta baja. También se desplomó parte de la escalera, por lo que Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores debieron intervenir en el rescate. Según la información posterior al operativo, las 11 personas asistidas recibieron el alta médica.

Por qué se clausuró preventivamente el bar Las Piedras

Vergara diferenció las actuaciones judiciales de las medidas administrativas adoptadas por la Municipalidad después del derrumbe.

“Acá hay cuestiones que son judiciales y cuestiones que son administrativas. Al haber lesionados, obviamente interviene el Poder Judicial, la Policía como auxiliar, Fiscalía y demás. Y nosotros, desde lo administrativo, como organismo habilitante, tenemos que tomar medidas”, explicó a Elonce.

En ese sentido, precisó: “La clausura es preventiva, es decir, para que no vuelva a abrir ni hoy ni mañana hasta que los titulares nos presenten un plan técnico como para poder habilitar el lugar sin ese entrepiso que se derrumbó anoche”.

El secretario también destacó la actitud de los responsables del comercio después del incidente. Según manifestó, los titulares se manejaron “con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y preocupación también por lo ocurrido”.

El entrepiso estaba declarado y el comercio tenía habilitación vigente

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del funcionario estuvo relacionado con la situación administrativa del bar y los controles realizados antes del accidente.

“Ese entrepiso estaba declarado, estaba mencionado en los planos, en la memoria técnica que se presentó en la Municipalidad por un ingeniero matriculado en el Colegio de Ingenieros Especialistas. Es decir, estaba el negocio habilitado y ese lugar declarado”, afirmó.

Vergara detalló que Las Piedras está habilitado como bar con elaboración de comida y que su autorización vence en noviembre de 2027. Explicó que, bajo el régimen vigente al momento de otorgarla, la habilitación comercial se renovaba cada cuatro años.

“Cuando se presenta el informe, personal nuestro, antes de habilitar, va al lugar y corrobora lo presentado. Y el titular del negocio, en caso de hacer algún tipo de modificaciones, está obligado a comunicarlo a la Municipalidad”, indicó.

Consultado sobre posibles cambios en el establecimiento, aseguró que no se habían detectado modificaciones respecto de la documentación presentada.

“Todos los espacios seguían siendo destinados para el motivo que fueron declarados. Quiero remarcarlo, que no hubo ninguna modificación ni nada que nuestro personal haya podido detectar como que hubiere alguna anomalía”, sostuvo.

Qué pudo provocar el derrumbe del entrepiso

Al referirse a las posibles causas del desprendimiento, Vergara mencionó una hipótesis que se evaluaba durante la intervención realizada en el lugar, aunque aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva.

“Evidentemente lo que ha ocurrido ha sido un exceso de personas arriba de ese lugar. Aparentemente esa fue la causal de que el material de madera cediera”, expresó.

Inmediatamente, el funcionario aclaró que se trataba de una posibilidad y no de una determinación técnica o judicial. “No puedo prejuzgar ni nada, estoy diciendo simplemente una hipótesis que manejábamos anoche estando ahí en el lugar”, remarcó.

No había denuncias ni advertencias previas

El secretario municipal también fue consultado sobre la existencia de reclamos o denuncias relacionadas con las condiciones del establecimiento.

“Sobre este negocio, sobre este bar Las Piedras, no ha habido ninguna denuncia”, aseguró.

Asimismo, señaló: “No ha habido indicios previos que dieran a pensar que esa estructura pudiera ceder. En eso quiero ser claro, no ha habido denuncias ni ha sido detectado nada previamente en lo que tiene que ver con la capacidad de resistencia de esta estructura”.

Vergara insistió en que el establecimiento cumplía con los requisitos administrativos exigidos por el municipio.

“Este negocio puntualmente estaba absolutamente en orden”, afirmó al referirse a las actuaciones de las áreas de Habilitaciones Comerciales y Control Urbano.

Qué deberán presentar los dueños para volver a abrir

Respecto de los pasos que deberán seguir los responsables del bar, Vergara explicó que la clausura preventiva continuará hasta que se complete el procedimiento administrativo correspondiente.

“La clausura preventiva no tiene lapso, no tiene plazo”, afirmó.

El funcionario detalló que, una vez dispuesta la medida, el Ejecutivo municipal debe comunicarla al Juzgado de Faltas, que será el encargado de intervenir y resolver eventualmente su levantamiento.

En cuanto a los requisitos, explicó que los titulares deberán presentar una nueva evaluación técnica sobre las condiciones en las que pretenden continuar desarrollando la actividad comercial.

“Presentarnos un informe técnico, presentarnos una memoria descriptiva donde indique si van a volver a construir ese entrepiso o no. Si lo van a construir, de qué material y lo chequearemos. O si lo van a dejar sin efecto”, enumeró.

El secretario sostuvo que la documentación deberá ser revisada por los profesionales del municipio antes de avanzar con una eventual reapertura.

“Tendrán que presentarnos un proyecto, un plan de cómo seguir funcionando y, a partir de ahí, aprobado que sea este proyecto o este plan propuesto por ellos y avalado por nuestros técnicos, ahí se levantaría eventualmente la clausura preventiva”, explicó.

Por último, señaló que los tiempos dependerán también de la rapidez con la que los responsables del establecimiento presenten la documentación requerida.

Cambios en las habilitaciones comerciales de Paraná

Durante la entrevista, Vergara también anticipó una modificación en el régimen municipal de habilitaciones comerciales.

Explicó que, mediante un decreto próximo a entrar en vigencia, determinadas habilitaciones pasarán de cuatro a seis años de duración.

“En este caso las habilitaciones de esta naturaleza van a ser por seis años para evitar un poco tanta burocracia, pero las inspecciones se siguen haciendo siempre”, aseguró.

El funcionario remarcó que la ampliación de los plazos administrativos no implica la suspensión de los controles municipales sobre los establecimientos comerciales.