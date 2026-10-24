Dos camioneros murieron tras un choque frontal que provocó un incendio en una ruta de La Pampa

Un choque entre dos camiones dejó dos conductores muertos este viernes por la tarde en la provincia de La Pampa. El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 210, entre las localidades de Miguel Riglos y Lonquimay, donde los vehículos colisionaron y posteriormente se produjo un incendio.

El accidente se registró alrededor de las 18.30, a unos 15 kilómetros al sur de la intersección con la Ruta Nacional 5.

Los conductores eran los únicos ocupantes de los vehículos involucrados. Personal policial intervino en el lugar y, cerca de las 19.40, las autoridades confirmaron que ambos habían fallecido como consecuencia del siniestro.

Cómo ocurrió el choque entre camiones

Uno de los vehículos involucrados era un camión Volvo con semirremolque cargado de arena, que circulaba en sentido norte-sur. Su conductor era oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, informó Diario Río Negro.

El segundo transporte era un camión Iveco con un semirremolque tipo batea que trasladaba cereal para una empresa local. El conductor tenía domicilio en Lonquimay y transitaba en sentido contrario, de sur a norte.

Por circunstancias que deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron sobre la calzada. Tras el impacto se desató un incendio que agravó las consecuencias del accidente.

Investigan las circunstancias del accidente fatal

El choque provocó la muerte de ambos transportistas, quienes se encontraban solos en sus respectivos camiones al momento del siniestro.

Las autoridades policiales intervinieron para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer la mecánica del accidente.

Hasta el momento, no se habían informado oficialmente las identidades de las víctimas ni las causas que provocaron el impacto entre los vehículos de carga.