ANSES: quiénes cobran en la última semana de octubre y cuáles son las fechas por DNI

ANSES completará durante la última semana de octubre los depósitos para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y para titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1. Los pagos pendientes se distribuirán entre el lunes 26 y el jueves 29, según la prestación y la terminación del DNI.

En paralelo, continuarán abiertos los períodos de cobro de las asignaciones de pago único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En esos casos, las fechas se extienden hasta noviembre y comprenden todas las terminaciones de documento.

El calendario para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ya finalizó el jueves 22 de octubre. Las acreditaciones previstas para la próxima semana corresponden a quienes superan ese monto.

Cuándo cobran las jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el lunes 26 de octubre. Para quienes tienen DNI finalizados en 4 y 5, el depósito está previsto para el martes 27.

El cronograma de ANSES continuará el miércoles 28 con los documentos terminados en 6 y 7. Finalmente, el jueves 29 será el turno de los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.

De esta manera, los pagos programados para las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo concluirán antes del viernes 30, último día hábil del mes.

Las fechas de la Prestación por Desempleo

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5 cobrarán el lunes 26. El martes 27 recibirán el depósito quienes tienen DNI finalizados en 6 y 7.

El miércoles 28 se completará ese calendario con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9. Esta prestación tiene fechas diferentes de las jubilaciones, por lo que corresponde consultar el cronograma específico.

Por otra parte, el período informado para la Prestación por Desempleo Plan 2 se extenderá del 2 al 10 de noviembre y abarcará todas las terminaciones de DNI.

Las asignaciones que mantienen abierto el cobro

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción correspondientes a la primera quincena pueden cobrarse del 9 de octubre al 10 de noviembre. Para la segunda quincena, el período comenzó el 22 de octubre y también finalizará el 10 de noviembre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su período de pago entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Tanto estas prestaciones como las de pago único comprenden todas las terminaciones de documento.

Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde el sitio oficial o la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también pueden consultar los recibos y la información de sus prestaciones.