ANSES: quiénes cobran en la última semana de octubre y cuáles son las fechas por DNI

Los próximos depósitos alcanzarán a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y a titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1. Además, seguirán vigentes los períodos de cobro de asignaciones que se extienden hasta noviembre.
ANSES completará durante la última semana de octubre los depósitos para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y para titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1. Los pagos pendientes se distribuirán entre el lunes 26 y el jueves 29, según la prestación y la terminación del DNI.
En paralelo, continuarán abiertos los períodos de cobro de las asignaciones de pago único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En esos casos, las fechas se extienden hasta noviembre y comprenden todas las terminaciones de documento.
El calendario para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ya finalizó el jueves 22 de octubre. Las acreditaciones previstas para la próxima semana corresponden a quienes superan ese monto.
Cuándo cobran las jubilaciones superiores a la mínima
Los jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el lunes 26 de octubre. Para quienes tienen DNI finalizados en 4 y 5, el depósito está previsto para el martes 27.
El cronograma de ANSES continuará el miércoles 28 con los documentos terminados en 6 y 7. Finalmente, el jueves 29 será el turno de los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.
De esta manera, los pagos programados para las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo concluirán antes del viernes 30, último día hábil del mes.
Las fechas de la Prestación por Desempleo
Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5 cobrarán el lunes 26. El martes 27 recibirán el depósito quienes tienen DNI finalizados en 6 y 7.
El miércoles 28 se completará ese calendario con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9. Esta prestación tiene fechas diferentes de las jubilaciones, por lo que corresponde consultar el cronograma específico.
Por otra parte, el período informado para la Prestación por Desempleo Plan 2 se extenderá del 2 al 10 de noviembre y abarcará todas las terminaciones de DNI.
Las asignaciones que mantienen abierto el cobro
Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción correspondientes a la primera quincena pueden cobrarse del 9 de octubre al 10 de noviembre. Para la segunda quincena, el período comenzó el 22 de octubre y también finalizará el 10 de noviembre.
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su período de pago entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Tanto estas prestaciones como las de pago único comprenden todas las terminaciones de documento.
Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde el sitio oficial o la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también pueden consultar los recibos y la información de sus prestaciones.