Después de la sanción, Franco Colapinto vuelve a correr en Austin: horario de la clasificación

Franco Colapinto disputará este sábado la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos con una penalización de diez puestos pendiente para la carrera del domingo. El piloto de Alpine volverá a salir a pista en Austin primero para la tercera práctica libre, a las 14.30, y luego para la clasificación, desde las 18, en horario argentino.

La sanción fue aplicada después de que la escudería reemplazara un componente electrónico de su monoplaza y superara la cantidad permitida durante la temporada. El castigo afectará su ubicación en la grilla de largada, aunque podrá participar de las sesiones previstas para hoy.

El argentino completó los dos entrenamientos del viernes en el Circuito de las Américas. Terminó 17° en la primera práctica y 15° en la segunda, antes de la jornada que definirá el orden de clasificación.

Por qué recibió diez puestos de penalización

Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónico en el auto de Franco Colapinto, cuando el reglamento permite utilizar tres durante el año. Ese cambio técnico derivó en la penalización para el Gran Premio.

La sanción se aplicará al momento de conformar la grilla del domingo. Por eso, la posición que consiga este sábado en la clasificación no será necesariamente el lugar desde el que comenzará la carrera.

Con ese escenario, el equipo orientó el trabajo del viernes hacia la preparación para el domingo. Colapinto explicó que se concentró en las tandas largas y no realizó simulaciones de clasificación. “Estoy enfocado en el domingo”, expresó tras los entrenamientos.

A qué hora corre y dónde ver a Colapinto

La tercera práctica libre comenzará a las 14.30 y se extenderá hasta las 15.30. Será la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación, programada entre las 18 y las 19.

Ambas actividades podrán seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre desde las 17. Allí, Franco Colapinto deberá cumplir la sanción de diez posiciones que recibió por el cambio realizado en su Alpine.