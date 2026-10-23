Colapinto inicia el GP de Estados Unidos: horarios de prácticas, clasificación y carrera

Franco Colapinto comenzará este viernes su participación en el Gran Premio de Estados Unidos con el objetivo de cortar una racha de tres carreras sin sumar puntos. El piloto de Alpine afrontará en Austin la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad se desarrollará en el Circuito de las Américas, un trazado de 5,516 kilómetros y 20 curvas. La primera jornada tendrá dos sesiones de entrenamientos para trabajar en la puesta a punto del monoplaza.

El argentino llega después de quedar sin puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. La carrera estadounidense será una nueva oportunidad para recuperar resultados en el tramo final de la temporada.

Las prácticas comienzan este viernes

La primera práctica libre está programada para este viernes 23 de octubre a las 14.30, hora argentina. La segunda sesión comenzará a las 18 y completará la actividad del día.

El sábado 24, Colapinto volverá a pista a las 14.30 para disputar el tercer entrenamiento. Será la última sesión de preparación antes de la clasificación.

La lucha por los puestos de largada comenzará ese mismo sábado a las 18. La carrera principal se disputará el domingo 25 desde las 17, también en horario argentino.

Alpine necesita recuperar terreno entre los constructores

La falta de puntos del argentino en las últimas tres fechas se combinó con resultados sin unidades de su compañero, Pierre Gasly. Ese rendimiento dejó a Alpine más lejos de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Para Colapinto, será la tercera participación en el Gran Premio de Estados Unidos. En su debut de 2024 terminó décimo y consiguió sumar una unidad.

En la edición de 2025, el argentino finalizó decimoséptimo. Su próximo compromiso en el Circuito de las Américas comenzará con los entrenamientos de este viernes.