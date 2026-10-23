Boca busca seguir como líder de la Tabla Anual y Arruabarrena pondría titulares ante Independiente

Tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, Boca enfrentará a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Vasco Arruabarrena apostaría por la mayoría de sus titulares para defender el liderazgo de la Tabla Anual, pese a la cercanía del Superclásico.
Boca buscará mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual cuando enfrente este domingo a Independiente de Avellaneda, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tendría previsto utilizar a la mayoría de sus titulares.
El cuerpo técnico evaluó el estado físico del plantel tras la victoria ante Vasco da Gama en Brasil y, según las primeras consideraciones, los futbolistas no presentaron signos importantes de desgaste. Por ese motivo, el entrenador realizaría pocas modificaciones.
La principal ausencia continuará siendo la del capitán Leandro Paredes, quien arrastra un desgarro desde el encuentro frente a Instituto, correspondiente a la fecha 12 del campeonato.
Boca quiere sostener el liderazgo de la Tabla Anual
El Xeneize suma 54 puntos y comparte la cima con Argentinos Juniors, aunque se ubica por encima del conjunto de La Paternal gracias a la diferencia de gol.
Detrás aparecen Rosario Central e Independiente Rivadavia, ambos con 53 unidades, en una disputa ajustada cuando restan tres fechas para finalizar la fase regular del Clausura.
Con la clasificación a la final continental asegurada, Arruabarrena pretende sostener la competitividad del equipo en el campeonato local, que también resulta determinante para el acceso a las próximas competencias internacionales.
Los posibles cambios ante Independiente
Aunque Boca afronta una seguidilla exigente y tiene por delante el Superclásico frente a River, el entrenador no realizaría una rotación amplia, publicó UnoMendoza.
Entre los jugadores que podrían descansar aparecen Lautaro Blanco, debido a la acumulación de minutos, y Milton Delgado.
También existe una duda en el sector izquierdo del ataque, donde Alan Velasco podría ingresar en lugar de Leonel Flores. En el mediocampo, Carlos Palacios y Williams Alarcón aparecen como alternativas para completar la formación.
La probable formación de Boca
El equipo que analiza Arruabarrena para visitar a Independiente sería:
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
La formación todavía no fue confirmada oficialmente y podría sufrir modificaciones antes del encuentro. Con este panorama, Boca intentará sumar tres puntos fundamentales para sostener su posición en la Tabla Anual y llegar con impulso a los próximos compromisos del calendario.