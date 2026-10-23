Hockey sobre césped: Martina Della Ghelfa fue convocada a Las Leoncitas

Martina Della Ghelfa, jugadora del Paraná Rowing Club, fue convocada a Las Leoncitas, la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped Sub 21. La deportista paranaense recibió la noticia luego de participar en el Campeonato Argentino de Selecciones, donde el combinado de Entre Ríos llegó a la final del torneo de ascenso.

La citación representa una nueva oportunidad para la joven de 19 años, que ya había participado en concentraciones de selecciones juveniles y que ahora buscará aprovechar al máximo esta experiencia. La próxima concentración se desarrollará del 2 al 5 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

“Yo me enteré por mi entrenador pero ya el fin de semana, en el torneo de selecciones, me había enterado de que Ferrara había ido a ver uno de mis partidos y le había gustado”, contó Della Ghelfa en diálogo con ElOnce Deportivo.

La posibilidad de recibir el llamado ya había comenzado a tomar forma durante el certamen, aunque la jugadora debió mantener la información en reserva hasta que se confirmara la convocatoria.

La experiencia con Entre Ríos y el aprendizaje junto a Florencia Mutio

Antes de conocer la convocatoria a Las Leoncitas, Della Ghelfa había sido parte del seleccionado entrerriano que disputó el Campeonato Argentino de Selecciones en Córdoba. El equipo llegó a la final del torneo de ascenso, aunque no logró conseguir el objetivo de subir de categoría.

“Fue una locura. Sabíamos el equipazo que teníamos y que podíamos llegar a una final y que estábamos para más, para ascender a la A, pero no se dio por cuestiones del partido. Creo que hicimos un excelente partido, pero se terminó definiendo en los penales”, señaló.

La jugadora también destacó la presencia de Florencia Mutio, exarquera de Las Leonas, quien volvió a competir después de siete años y se sumó al seleccionado entrerriano.

Además, resaltó el acompañamiento de la histórica arquera al hockey de la provincia y la importancia de que cada vez más deportistas del interior tengan oportunidades en los seleccionados nacionales. “Está siempre presente, súper orgullosa porque antes al interior no llegaba todo esto de Las Leoncitas y de la Selección Argentina y hoy en día se ve”, sostuvo.

El crecimiento del hockey del interior y el desafío de competir al máximo nivel

Della Ghelfa consideró que las concentraciones regionales impulsadas por la Confederación Argentina de Hockey contribuyeron a ampliar las posibilidades para las jugadoras de distintas provincias.

“Por suerte, la Confederación empezó a hacer todas estas concentraciones regionales. Cuando era un poco más chica, en el Litoral ya te empezaban a ver. Se empezaron a meter más en el interior, se dieron cuenta de que el interior tenía buenos jugadores y que no solamente estaban en Buenos Aires”, explicó.

Sin embargo, reconoció que todavía existen diferencias importantes entre las estructuras deportivas de las distintas regiones, especialmente en el aspecto físico y en la infraestructura disponible.

“Todo es una locura, hay mucha diferencia”, afirmó al comparar el nivel de competencia de Entre Ríos con el de Buenos Aires, Córdoba y otras regiones.

Para la jugadora, la preparación física es uno de los factores determinantes en el alto rendimiento. “El físico es todo en hockey, es 80% físico y 20% técnico”, remarcó.

También hizo hincapié en la importancia de contar con instalaciones adecuadas para entrenar y competir. En ese sentido, señaló las dificultades que supone jugar en canchas de arena cuando se está acostumbrada a las de agua. “La cancha de agua, la bocha es un cañón. En la arena te pica, va lento. Es muy distinto”, describió.

Seguir en Paraná y combinar el hockey con los estudios

A pesar de las oportunidades que puede abrirle la convocatoria, la joven manifestó que, por el momento, no tiene previsto dejar Paraná para continuar su carrera deportiva en otra ciudad.

“Somos muy partidarias de que somos del club y que el club nos hizo llegar hasta donde estamos hoy", afirmó.

No obstante, reconoció que estaría dispuesta a evaluar otras posibilidades, especialmente si surgiera una propuesta en Rosario, por su cercanía con la capital entrerriana.

La decisión también está vinculada con su formación académica. Actualmente, Della Ghelfa estudia Arquitectura en la Universidad Católica de Santa Fe y debe organizar sus horarios para sostener ambas actividades.

En ese sentido, reconoció que la organización del tiempo es fundamental para cumplir con las obligaciones deportivas y académicas, sin dejar de lado su vida personal. “Hay noches que no duermo, pero lo voy equilibrando”, contó.

La referente que la acompaña y sus expectativas con Las Leoncitas

En su recorrido deportivo, Della Ghelfa destacó el acompañamiento de su club y señaló a Mica Ledesma, arquera del Paraná Rowing Club, como una de sus principales referentes.

“Es la arquera desde chiquita que me entrena y siempre la tengo ahí. Es la subcapitana y siempre sigo todo lo que ella hace”, manifestó.

La convocatoria también genera entusiasmo entre las integrantes del club, especialmente entre las más chicas, que encuentran en las jugadoras que llegan a los seleccionados nacionales un ejemplo para seguir.

“Ayer me cruzaban todas y me saludaban. Son un amor, siempre están”, relató sobre las muestras de cariño que recibió tras conocerse la noticia. “Estoy con muchas ansias, con muchas ganas de que ya sea, pero tomándolo con calma y disfrutando. Creo que es un proceso que se disfruta y, cuando me toque estar, voy a estar ahí”, concluyó.