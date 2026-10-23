"Dibu" Martínez evoluciona tras la operación de mandíbula, pero estará varias semanas sin jugar

Emiliano “Dibu” Martínez continuará varias semanas alejado de las canchas mientras se recupera de la operación de mandíbula a la que fue sometido tras sufrir una fractura durante un partido del Chelsea frente al Everton, por la Premier League.

El entrenador Xabi Alonso confirmó que el arquero argentino evoluciona favorablemente, aunque todavía no tiene una fecha definida para su regreso.

Durante una conferencia de prensa, el técnico español brindó detalles sobre el estado de salud del campeón del mundo. “Está mejorando. Le operaron y día a día se siente mejor, pero aún tenemos que esperar”, explicó.

Consultado sobre los plazos de recuperación, Alonso estimó que la ausencia podría extenderse durante algunas semanas. “Ojalá menos, pero tenemos que esperar. Lo bueno es que se encuentra mejor”, manifestó.

Cuándo podría volver a jugar Dibu Martínez

El entrenador remarcó que el regreso del arquero dependerá de las evaluaciones médicas y de la evolución posterior a la intervención quirúrgica. “Debe escuchar la opinión de los médicos y sus cirujanos, pero teniendo en cuenta que fue una operación grave, está evolucionando bien”, sostuvo Alonso.

Mientras Martínez continúa con su rehabilitación, el Chelsea deberá afrontar sus próximos compromisos con el joven arquero belga Mike Penders como titular.

La lesión también generó incertidumbre en la Selección argentina, debido a que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previstos encuentros frente a Costa Rica y Uruguay durante la fecha FIFA de noviembre.

Por los tiempos estimados de recuperación, Dibu Martínez podría perderse ambos compromisos internacionales, aunque todavía no se confirmó oficialmente su ausencia.

Cómo fue la lesión que sufrió ante Everton

El arquero argentino sufrió una fractura de maxilar durante el encuentro entre Chelsea y Everton, correspondiente a la séptima jornada de la Premier League.

La jugada ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton ejecutó un tiro libre y envió un centro al área. Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero chocó su cabeza contra la del defensor rival Jarrad Branthwaite.

El impacto obligó a la intervención inmediata del personal médico, que inmovilizó al arquero y le colocó una máscara de oxígeno. El campeón del mundo abandonó el campo de juego en camilla, aunque permaneció consciente y levantó el pulgar para transmitir tranquilidad. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se sometió a una intervención quirúrgica.

El mensaje de Dibu Martínez tras la operación

Después de la cirugía, el arquero utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y llevar tranquilidad sobre su recuperación. “Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, escribió junto a una fotografía desde el hospital.

Su esposa, Mandinha Martínez, también compartió un mensaje dirigido a los seguidores del futbolista. “Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre”, expresó.

De esta manera, Dibu Martínez continuará su recuperación bajo supervisión médica, mientras Chelsea y la Selección argentina esperan conocer cuándo podrá regresar a la actividad.