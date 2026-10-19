Los cuatro arqueros que podrían reemplazar al "Dibu" Martínez en la Selección Argentina

La Selección Argentina deberá afrontar los amistosos de noviembre sin Emiliano “Dibu” Martínez y varios arqueros tendrán la oportunidad de ocupar su lugar. Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán aparecen entre las principales alternativas, mientras que Walter Benítez también cuenta con antecedentes de convocatorias.

El marplatense fue operado con éxito después de sufrir una lesión ósea en la mandíbula durante un choque con un rival en el partido entre Chelsea y Everton. Su recuperación demandará alrededor de un mes y medio, por lo que no estará disponible para los próximos compromisos internacionales.

Según informó TyC Sports, Lionel Scaloni deberá definir quién defenderá el arco ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17. La ausencia del habitual titular abre una disputa entre futbolistas que llegan con distintos niveles de continuidad en sus clubes.

Rulli y Musso, las opciones con experiencia en el grupo

Rulli aparece como el reemplazante natural por su recorrido reciente en la Selección Argentina. El arquero de 34 años ingresó por Martínez sobre el cierre del triunfo 7-0 ante Burkina Faso y había sido titular en la victoria 3-0 frente a Islandia, antes del último Mundial.

Sin embargo, su principal dificultad es la falta de minutos desde que llegó al Manchester City. Según el relevamiento, apenas disputó un encuentro: la goleada 5-0 sobre Norwich City por la Copa de la Liga, el 17 de septiembre.

Dibu Martínez.

Musso atraviesa una situación similar en Atlético de Madrid, donde todavía no sumó minutos esta temporada. Su última presentación fue con el seleccionado, en el triunfo 2-0 contra Honduras del 6 de junio. Ambos arqueros conocen el trabajo del cuerpo técnico, aunque llegan con escaso rodaje.

Beltrán tiene continuidad en River y busca su oportunidad

Santiago Beltrán ofrece un escenario diferente. A los 22 años, se consolidó como titular en River después de la salida de Franco Armani y acumula una continuidad que no tienen otros candidatos.

El joven ya estuvo cerca del plantel de la Selección Argentina durante el último Mundial. Aunque no integró la lista de 26 convocados, acompañó a la delegación como precaución ante una lesión en la mano de Martínez y la posibilidad reglamentaria de reemplazar a un arquero lesionado.

Rulli sería el que ocuparía su lugar.

Una vez recuperado el Dibu, Beltrán regresó al país. Aquel antecedente refleja que está en la consideración de Scaloni, que ahora deberá resolver cuánto peso tendrán la experiencia internacional y el presente competitivo de sus arqueros.

Benítez llega con minutos y buenas actuaciones

Walter Benítez completa el grupo de alternativas. El chaqueño de 33 años fue convocado en distintas oportunidades y estuvo entre los 55 futbolistas reservados para la última cita mundialista, aunque finalmente quedó fuera de la nómina definitiva.

Después de una temporada con menor participación, consiguió continuidad en Crystal Palace a partir de la lesión de Dean Henderson. Lleva seis titularidades consecutivas y tres vallas invictas, un presente que lo mantiene como una opción para el cuerpo técnico.

Scaloni tendrá que definir tanto la convocatoria como el titular para los dos amistosos. Con Martínez en recuperación, la Selección Argentina contará con una ventana para evaluar alternativas en un puesto que habitualmente tiene dueño.