Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo y otros tres argentinos fueron premiados

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo en los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que entrega la Federación Internacional de Hockey (FIH) a los deportistas más destacados de la temporada. La integrante de Las Leonas, de 23 años, recibió el máximo reconocimiento individual después de un año marcado por la conquista del Mundial con la Selección Argentina.

La distinción coronó una temporada sobresaliente para Cairo, quien se consolidó como una de las principales figuras del seleccionado femenino. Sus actuaciones resultaron decisivas en el título mundial conseguido por Las Leonas, después de haber integrado también el equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El reconocimiento formó parte de una jornada histórica para el deporte argentino, ya que cuatro de los seis premios individuales quedaron en manos de representantes nacionales. Además de Cairo, fueron distinguidos Cristina Cosentino, Zoé Díaz y Tomás Domene, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Sofía Cairo, la mejor jugadora del mundo

A sus 23 años, Cairo alcanzó el reconocimiento individual más importante de su carrera y se ubicó en lo más alto del hockey internacional.

La jugadora fue una de las protagonistas de la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026, torneo en el que Argentina volvió a demostrar su protagonismo entre las principales potencias de la disciplina.

Su elección como Jugadora del Año reflejó el rendimiento sostenido durante la temporada y su aporte al funcionamiento colectivo del seleccionado argentino.

El premio también representó un nuevo logro para Las Leonas, que sumaron tres reconocimientos individuales en una misma edición de los galardones internacionales.

Cristina Cosentino y Zoé Díaz, las otras Leonas premiadas

La arquera Cristina Cosentino fue elegida la mejor del mundo en su puesto y se convirtió en la primera argentina en obtener esa distinción.

El reconocimiento llegó después de su destacada participación en el Mundial 2026, donde tuvo intervenciones determinantes, especialmente durante la final que terminó con la consagración del seleccionado nacional.

Por su parte, Zoé Díaz, de 20 años, recibió el premio a la mejor jugadora juvenil del mundo, conocido como Rising Star. La deportista volvió a quedarse con una distinción que ya había conseguido en 2024.

Díaz integró el plantel campeón del mundo y también fue reconocida como la mejor jugadora juvenil del Mundial, lo que reafirmó su proyección dentro del hockey internacional.

De esta manera, Las Leonas concentraron tres de los seis galardones individuales entregados por la FIH, en una temporada que tuvo como principal logro la conquista del título mundial.

Tomás Domene hizo historia con Los Leones

El cuarto reconocimiento argentino fue para Tomás Domene, elegido el mejor jugador masculino del mundo.

El delantero se convirtió en el primer integrante de Los Leones en recibir el máximo premio individual de la Federación Internacional de Hockey.

Domene se destacó como goleador de la Pro League 2025-2026 y del Mundial, competencia en la que el seleccionado argentino consiguió la medalla de bronce.

Su distinción completó una jornada histórica para Argentina, que obtuvo cuatro de los seis premios individuales y consolidó el protagonismo de sus seleccionados en el escenario internacional.

Los cuatro deportistas destacaron el trabajo colectivo como una de las claves de sus logros y agradecieron el acompañamiento de sus compañeros, cuerpos técnicos y familias.