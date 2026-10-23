Paraná buscará defender el título en el Entrerriano de Selecciones U15 que se disputará en Colón

La Selección Paranaense de Básquet U15 competirá este sábado 24 y domingo 25 de octubre en Colón. Con 13 jugadores y bajo la conducción de Thomas Maidana, enfrentará a Santa Elena y Concordia en la fase de grupos del Campeonato Entrerriano.
La Selección Paranaense de Cadetes participará este sábado 24 y domingo 25 de octubre del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15. El equipo dirigido por Thomas Maidana afrontará la competencia provincial con un plantel de 13 jugadores y el objetivo de defender el título de la categoría.
La ciudad de Colón será escenario de una nueva edición del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15, que se desarrollará durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre. La Selección Paranaense de Básquet participará de la competencia con la intención de defender el campeonato obtenido en la categoría Cadetes.
El representativo de Paraná estará integrado por 13 jugadores provenientes de distintos clubes de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La conducción técnica estará a cargo de Thomas Maidana, acompañado por Guido Tignani como asistente técnico y Augusto Piffiger en la preparación física.
El seleccionado paranaense integrará una zona junto a Santa Elena y Concordia, rivales a los que enfrentará durante la jornada del sábado. Su primera presentación será a las 12:00 frente a Santa Elena, en la cancha de La Armonía, mientras que a las 21:00 se medirá con Concordia en el estadio de San José.
La competencia continuará el domingo con los encuentros de clasificación y definición. Las semifinales están programadas para las 10:30, mientras que los partidos por el quinto puesto, tercer puesto y la final se disputarán durante el resto de la jornada.
De esta manera, Paraná afrontará un nuevo compromiso provincial con la expectativa de volver a ser protagonista y defender el título de Cadetes, en una competencia que reúne a los seleccionados de las asociaciones entrerrianas.
Plantel de la Selección Paranaense U15
4 - Ciro Portela (Atlético María Grande)
5 - Edgar Andreoli (Talleres)
6 - Santiago Brandolin (Ciclista)
7 - Ignacio Cuello (Ciclista)
8 - Gerónimo Montero (Estudiantes)
9 - Augusto Faria (Estudiantes)
10 - Ramiro Aguirre (Talleres)
11 - Santiago Sauer (Estudiantes)
12 - Benjamín Galetto (Atlético María Grande)
13 - Victorio Greca (Echagüe)
14 - Matheo Primaries (Echagüe)
15 - Mateo Moscardi (Patronato)
16 - Thiago Pomini (Talleres)
Cuerpo técnico
Director técnico: Thomas Maidana
Asistente técnico: Guido Tignani
Preparador físico: Augusto Piffiger
Fixture de Paraná
Sábado 24 de octubre – Fase de grupos
* 12:00 | Paraná vs. Santa Elena – La Armonía.
* 21:00 | Concordia vs. Paraná – San José.
Domingo 25 de octubre – Instancias de definición
* 10:30 | Semifinales – La Unión o La Armonía.
* 12:30 | Partido por el quinto puesto – La Unión.
* 16:00 | Partido por el tercer puesto – La Unión.
* 18:00 | Final – La Unión.