Compró un iPhone por $40.000 pesos y no sabía que había sido robado en una iglesia: recuperaron el celular

Un iPhone 16 Pro Max que había sido sustraído de la Basílica Inmaculada Concepción de Concepción del Uruguay fue recuperado por la Policía durante las primeras horas de este viernes. El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, luego de una denuncia presentada por el padre de una adolescente de 15 años, consignó 03442.

El robo ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor de las 11.25, en el interior del templo ubicado en el centro de la ciudad. Según se informó, a la menor le sustrajeron un teléfono celular marca Apple mientras se encontraba en la basílica.

La investigación permitió recuperar el teléfono

La investigación comenzó a partir de la denuncia radicada por un vecino en representación de su hija. A partir de las actuaciones, personal policial avanzó con las tareas investigativas para establecer el destino del dispositivo.

Tras el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, el personal policial logró identificar a quien sería la autora del ilícito, una mujer de 33 años que al ser interceptada en las inmediaciones de avenida Balbín y calle Los Álamos, manifestó haber vendido el dispositivo a un remisero, informó 03442.

Una venta por solo 40 mil pesos

Pasada la medianoche del jueves, los efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda ubicada en Bulevar Díaz Vélez y calle Estrada. En el lugar se entrevistaron con un hombre de 34 años, chofer de una empresa de remises local, quien reconoció haber adquirido el aparato telefónico por la suma de 40.000 pesos, afirmando desconocer su procedencia.

La intervención estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concepción del Uruguay, que trabajó para esclarecer las circunstancias del hecho y recuperar el teléfono sustraído.