La Asociación de Fotógrafos de Entre Ríos presentó una muestra de alumnos de segundo año

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos presentó una muestra de los alumnos de segundo año de su carrera de fotografía, con imágenes que reflejaron los conocimientos adquiridos durante la formación. La exposición incluyó trabajos de arquitectura, retrato espontáneo social y fotografía urbana, además de menciones y reconocimientos para los participantes.

Ignacio Pereira, director de la institución, destacó la calidad de las producciones y el entusiasmo de los estudiantes durante el proceso creativo. La actividad contó con la presencia de familiares y allegados, que acompañaron a los alumnos en el cierre de esta etapa de aprendizaje.

Fotografía urbana, arquitectura y retratos

Los trabajos expuestos fueron el resultado de varios meses de preparación y práctica. Los estudiantes abordaron tres rubros: fotografía de arquitectura, retrato espontáneo social y fotografía urbana o callejera.

“Fotografía de arquitectura, retrato espontáneo social y fotografía urbana, la fotografía callejera. Salían a la calle a sacar fotos, estaban enloquecidos sacando fotos afuera”, contó Pereira sobre el entusiasmo de los alumnos durante las actividades.

Las imágenes buscaron mostrar distintas formas de observar el entorno, desde los edificios y los espacios públicos hasta los rostros y las historias personales. Entre las producciones se destacó un retrato de una abuela, que permitió reflejar las huellas del paso del tiempo y la expresividad de un rostro.

La muestra funcionó como una instancia para poner en práctica los contenidos aprendidos a lo largo de la carrera y compartir los resultados con la comunidad.

Cómo es la formación en la Asociación de Fotógrafos

La carrera tiene una duración de dos años. Durante el primero, los estudiantes aprenden a manejar la cámara y adquieren conocimientos fundamentales para desarrollar sus propias producciones. En segundo año, profundizan esas habilidades e incorporan herramientas vinculadas con la iluminación y el trabajo fotográfico profesional.

Pereira explicó que la propuesta también convoca a personas que ya trabajan en el rubro y buscan perfeccionar sus conocimientos. "Hay muchos chicos que ya están trabajando y vienen a estudiar, a reforzar conocimiento. Eso está bueno porque le da un poco más de profesionalismo a su trabajo”, señaló.

La institución mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran comenzar la formación. “Los invitamos todos a acercarse a Pellegrini 585, se pueden venir a inscribir acá o por WhatsApp”, indicó el director.

Las clases se organizan durante la semana y también contemplan una alternativa los sábados por la mañana para facilitar la asistencia de estudiantes que llegan desde otras localidades de Entre Ríos.

El 6 de noviembre será la muestra de primer año

La agenda de actividades continuará el próximo 6 de noviembre, cuando los estudiantes de primer año presenten sus propias producciones en una muestra concurso. La exposición estará a cargo de los docentes Nela y Erika.

Luis Paquet, quien estuvo al frente de la institución durante 14 años, también valoró la realización de estas actividades como parte del proceso educativo.

“Nos entusiasma mucho el tema de los concursos que se hacen de segundo año y primer año, que los chicos llevan a la práctica prácticamente todo lo que han aprendido, vuelcan todo su aprendizaje en las fotos que están haciendo”, expresó.

La propuesta permite que los estudiantes muestren sus avances, experimenten con distintos recursos y compartan sus trabajos con el público antes de finalizar cada etapa de la carrera.

Los alumnos destacaron el crecimiento durante la carrera

Mariano, uno de los estudiantes que participó de la exposición, manifestó su satisfacción por llegar al cierre de los dos años de formación y observar su propia evolución desde las primeras clases.

“Bueno, primero que nada muy contento, ya que esta muestra es el cierre de estos dos años de estudio y contento porque uno puede ver el avance que ha tenido desde que arrancó, que capaz que no sabía manejar la cámara, a ya comenzar a cubrir eventos, a hacer contactos y nada”, expresó.

El alumno también destacó la posibilidad de compartir experiencias con sus compañeros y construir vínculos dentro del ámbito profesional.

“La verdad es muy lindo también conocer, llenarse de compañeros para poder compartir esta profesión. Así que nada, muy contento de estar dándole cierre a todo esto”, agregó.