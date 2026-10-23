Estudiantes de Accidentología Vial de UADER participaron de un simulacro de siniestro en Paraná

La Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER organizó un simulacro de siniestro vial en Paraná, en conjunto con los Bomberos Voluntarios de la ciudad. La actividad reunió a estudiantes de primero a cuarto año de la carrera de Accidentología Vial y tuvo como objetivo fortalecer su formación mediante una experiencia práctica que recreó una situación real de tránsito.

El ejercicio permitió que los futuros profesionales pusieran en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, mediante una experiencia que reprodujo las condiciones de trabajo ante un hecho vial.

La actividad tuvo un carácter integrador, ya que involucró contenidos de las distintas cátedras. Además, las tareas fueron adaptadas al nivel de formación de cada grupo, con diferentes grados de dificultad según el año de cursado.

Una práctica fundamental para los futuros profesionales

Desde la organización destacaron la importancia de generar instancias de aprendizaje fuera del aula, especialmente en una disciplina que requiere observación, análisis y relevamiento de escenarios de siniestros viales.

“Es una actividad integradora, un trabajo que tienen que hacer en conjunto con todas las cátedras de la carrera. El nivel de dificultad depende del año que están cursando los alumnos”, explicaron.

También señalaron que estas experiencias permiten complementar la formación académica, debido a que durante el cursado no siempre existen suficientes oportunidades para realizar prácticas en situaciones concretas.

“Para los alumnos es esencial tener una práctica como esta, porque durante el desarrollo de la carrera no tenemos tantas actividades prácticas sobre una situación real o, en este caso, un simulacro”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que el ejercicio permitió trasladar los contenidos teóricos a un escenario de trabajo.

“Es fundamental poner en práctica todo lo teórico que ven en las aulas mediante una actividad como esta”, agregaron.

Trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios de Paraná

El simulacro contó con la participación de los Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes colaboraron en el desarrollo del ejercicio y también aprovecharon la jornada como una instancia de capacitación.

Estudiantes de Accidentología Vial participaron de un simulacro de accidente

La propuesta permitió integrar la formación de los estudiantes con la experiencia de quienes intervienen habitualmente en situaciones de emergencia.

Desde la organización explicaron que estas actividades se realizan una vez al año y que el trabajo conjunto con los bomberos se mantiene desde hace cuatro años consecutivos.