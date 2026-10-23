Concientización sobre el cáncer de mama: una iglesia de Paraná realizó en una jornada de prevención y solidaridad en Sala Mayo

La concientización sobre el cáncer de mama fue el eje de una jornada organizada por la iglesia evangélica Vida y Esperanza, en Paraná, en el marco de Octubre Rosa. La propuesta reunió a vecinos, profesionales de la salud y referentes religiosos en Sala Mayo para promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de quienes atraviesan la enfermedad.

El encuentro contó con presentaciones musicales, coros, juegos, conferencias y una mesa dulce. La ambientación estuvo marcada por el color rosa, símbolo de la campaña internacional, y cada asistente recibió una cinta alusiva al ingresar. La actividad también tuvo una finalidad solidaria, con una colecta destinada al Centro de Día del Hospital San Martín.

En diálogo con Elonce, el pastor Carlos Schultz destacó la necesidad de incorporar los controles médicos a la vida cotidiana. “La prevención es algo necesario e importante para todos y cuanto antes se lo hace, mejor”, expresó. Además, recordó que la enfermedad también puede afectar a los varones.

La importancia de detectar a tiempo

La pastora Esther Schultz explicó que la iniciativa se realiza anualmente para acompañar las campañas de sensibilización. “La idea de este evento, esta jornada que se hace cada año, colaborando con lo que es el mes rosa, es justamente generar concientización y para la detección precoz también”, señaló.

Durante su intervención, remarcó la importancia del autocuidado y de acceder a controles médicos adecuados. “Valorizar la vida, revalorizar la vida, que cada mujer se ame, se quiera”, manifestó, al recordar las responsabilidades familiares y personales que muchas veces llevan a postergar la atención de la propia salud.

También hizo hincapié en el acompañamiento emocional. “Valorizar esto de tener amigas, de tener amigos, de rodearnos de gente, de no aislarnos, de buscar ayuda y de ayudar a otros también”, sostuvo. En ese sentido, consideró fundamental acompañar a las personas que atraviesan tratamientos.

Especialistas y una iniciativa solidaria

La jornada incluyó la participación de profesionales del equipo de oncología del Hospital San Martín, con intervenciones vinculadas a la atención psicológica, la nutrición y los hábitos saludables.

Esther Schultz explicó que los fondos recaudados mediante los puestos y las donaciones serán destinados al Centro de Día del establecimiento sanitario. “Animamos a que se acerquen a hacer sus donaciones también allí”, expresó.

Finalmente, destacó el valor de generar espacios de encuentro. “La risa, el acompañamiento, la buena compañía, la amistad, el sonreír, el cantar, el bailar, todo ayuda”, concluyó, reafirmando el espíritu comunitario de la iniciativa.