Organizan nueva edición del torneo solidario de pádel "Elías Metz" para acompañar a pacientes oncológicos

El torneo solidario de pádel Elías Metz se realizará el 12 y 13 de diciembre en el Club Palermo de Paraná, con la participación prevista de más de 100 jugadores y el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Arcoíris, que acompaña a familiares de pacientes oncológicos atendidos en el Hospital Materno Infantil San Roque. La iniciativa nació en 2021 como un homenaje a un joven que falleció de leucemia y se convirtió en un encuentro que reúne deporte, amistad y solidaridad.

En diálogo con Elonce, uno de los organizadores, Facundo Degregorio, explicó que esta será la sexta edición del certamen, que contará con aproximadamente 54 parejas distribuidas en tres categorías. Además de los competidores, esperan la presencia de familiares, amigos y vecinos que se acercan a disfrutar de los partidos y colaborar con la causa.

“Lo que buscamos es homenajear a un amigo y poder ayudar a gente que no la está pasando bien. Nunca fue nuestra intención hacer un torneo con fines de lucro”, expresó Degregorio durante la entrevista.

La historia de Elías Metz y el origen del torneo

La propuesta surgió en 2021, cuando Elías Metz, compañero de escuela y amigo de toda la vida de Degregorio, recibió un diagnóstico de leucemia. Durante su enfermedad, sus allegados organizaron distintas acciones para acompañarlo, entre ellas campañas de donación de sangre.

“En octubre de 2021, lamentablemente, Elías nos dejó. Entonces surgió la idea de hacer algo para homenajearlo”, recordó el organizador.

El joven había practicado fútbol durante gran parte de su vida en el Club Palermo y también había comenzado a jugar al pádel. Por ese motivo, sus amigos decidieron organizar un torneo que llevara su nombre y que, además, tuviera una finalidad solidaria.

“Era una persona entrañable, muy fiel a sus amigos. Un tipazo. Ver hoy la cantidad de gente que se reúne alrededor del torneo para recordarlo, incluso sin haberlo conocido, nos eriza la piel”, manifestó Degregorio.

El organizador destacó especialmente el significado que tiene el encuentro para los familiares y amigos de Elías. “Creo que no hay mayor homenaje que toda la gente que se mueve por esta causa solidaria”, sostuvo.

Un torneo que ayuda a familias de pacientes oncológicos

Desde sus primeras ediciones, el certamen tuvo como objetivo acompañar a instituciones que desarrollan tareas sociales y comunitarias.

Degregorio explicó que inicialmente colaboraron con la Fundación Crisálida y que, en los últimos años, los fondos recaudados fueron destinados a la Asociación Arcoíris.

Esta entidad brinda acompañamiento a familiares de pacientes oncológicos que deben trasladarse para recibir atención médica en el Hospital San Roque de Paraná.

“Queremos que la gente conozca el trabajo de la Asociación Arcoíris, porque consideramos que hace una tarea increíble. El torneo también sirve para difundir lo que hacen”, remarcó.

Una particularidad de la organización es que los participantes abonan sus inscripciones directamente a las cuentas bancarias de la asociación beneficiaria, sin que el dinero pase por los organizadores.

“Nosotros no vemos dinero. Quien quiera inscribirse transfiere directamente a la asociación para que todo sea lo más transparente posible”, explicó.

Esperan más de 100 jugadores y habrá tres categorías

La sexta edición contará con dos categorías masculinas y una femenina. Las competencias se desarrollarán bajo la modalidad de sumatoria, que permite formar parejas con jugadores de distintos niveles.

Las categorías previstas son suma 9 masculino, suma 12 masculino y suma 13 femenino.

“Estamos esperando alrededor de 54 parejas, que son más de 100 jugadores. Pero también viene mucha gente a disfrutar, mirar los partidos, llevarse sillones y compartir unos mates”, contó Degregorio.

El organizador destacó que el crecimiento del encuentro permitió sumar participantes de distintas localidades entrerrianas, entre ellas General Ramírez, Bovril y Diamante.

“En 2021 éramos dos organizadores, mi padrino Fran y yo. No nos conocía nadie y no sabíamos si iba a venir gente. Hoy los cupos se llenan y tenemos que ver cómo hacemos para no dejar parejas afuera”, relató.

También recordó que las primeras ediciones fueron exclusivamente masculinas, pero hace dos años incorporaron la participación femenina, que tuvo una respuesta positiva.

Cómo colaborar con el torneo solidario

Además de las inscripciones, la organización necesita donaciones de premios para entregar a los participantes.

Degregorio explicó que, como el dinero recaudado se destina directamente a la institución beneficiaria, deben conseguir mediante aportes los elementos necesarios para reconocer a los jugadores.

“Lo que más nos sirve es que quienes quieran colaborar aporten premios de cualquier tipo. Nos han donado termos, mates, muebles e indumentaria deportiva. Todo nos viene bien”, señaló.

También destacó que los emprendimientos y empresas particulares pueden sumarse a la iniciativa, mientras que quienes no puedan realizar aportes materiales tienen la posibilidad de colaborar mediante la difusión.

“Si no se puede ayudar con algo material, difundir el torneo es fundamental. Queremos que cada vez más gente conozca esta historia y el trabajo de la asociación”, expresó.

Un encuentro que reúne generaciones y mantiene vivo el recuerdo

Más allá de la competencia, Degregorio destacó que el torneo se convirtió en un espacio de encuentro entre jugadores de distintas edades y niveles.

Se acerca el torneo solidario de pádel "Elías Metz"

Como ejemplo, recordó que durante la edición anterior un padre y su hijo, de aproximadamente 9 o 10 años, se enfrentaron en los cuartos de final de una de las categorías masculinas.

“Son cosas que tiene el torneo. Es un ambiente muy emotivo y aparecen situaciones que lo hacen todavía más especial”, comentó.

También adelantó que evalúan organizar partidos de exhibición con jugadores de primera categoría de Paraná y localidades cercanas, como ocurrió en ediciones anteriores.

Finalmente, el organizador invitó a toda la comunidad a participar del encuentro, independientemente de que practique pádel.

“La idea es que la gente conozca la historia de Elías, se acerque al trabajo de la asociación y disfrute de un lindo fin de semana de pádel”, concluyó ante Elonce.