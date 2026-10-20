Elías sigue en el Garrahan: debieron postergar quimioterapias y su mamá pidió ayuda económica

El tratamiento contra la leucemia de Elías, el niño de 10 años oriundo de Seguí, continúa en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde nuevas complicaciones obligaron a postergar las próximas sesiones de quimioterapia. Su madre, Priscila Molina, renovó el pedido de ayuda económica para sostener el alquiler del departamento cercano al centro médico, cuyo costo aumentó a $1.300.000 mensuales.

En diálogo con Elonce, Priscila explicó que el niño permanece bajo seguimiento médico y que los profesionales debieron modificar nuevamente el cronograma de tratamiento debido a los resultados de sus últimos análisis.

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"El martes empezamos con una de las quimios, hoy le toca de nuevo quimio y punción, pero los laboratorios salieron muy bajos, así que se nos vuelve a atrasar la etapa de las quimios que nos faltaba", relató.

Nuevas demoras en el tratamiento

La madre indicó que Elías atravesó recientemente distintos cuadros de salud que requirieron controles médicos. Aunque pudo retomar parte del tratamiento, los últimos estudios mostraron una disminución de sus defensas y otros valores sanguíneos, por lo que debieron suspender temporalmente las sesiones previstas.

"Se analiza de acuerdo a la evolución de él. Recién el viernes van a ver, con otro laboratorio, si pueden empezar de nuevo con las quimios", explicó Priscila.

El tratamiento comenzó en junio de 2025 en Paraná y continuó desde agosto de ese año en Buenos Aires. Si bien restan menos sesiones de quimioterapia, la familia deberá permanecer varios meses más en la capital por los controles y procedimientos pendientes.

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El alquiler aumentó a $1.300.000

La familia había organizado anteriormente una rifa solidaria para afrontar los gastos de estadía. Sin embargo, esa iniciativa ya finalizó y Priscila necesita nuevamente colaboración, principalmente por el incremento del alquiler.

"Necesito tener ese lugar porque estoy muy cerca de todo. A veces puedo salir, lavar y traer más ropa o cocinarle cuando me autorizan", contó.

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Además del alquiler mensual de $1.300.000, debe pagar electricidad, gas, alimentos y otros gastos cotidianos. La madre explicó que permanece principalmente sola con Elías y que, ocasionalmente, recibe ayuda de su familia.

Cómo colaborar con Elías y su familia

Ante esta situación, Priscila pidió acompañamiento económico para continuar sosteniendo el alojamiento cercano al Hospital Garrahan, fundamental para organizar los cuidados diarios de su hijo.

"Con lo que puedan, lo que sea, es una gran ayuda. Lo que más me preocupa es poder juntar la plata para el alquiler", expresó.

Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias al alias molina.pris.mp, a nombre de Priscila Indiana Molina. La familia también agradece la difusión de la campaña para llegar a más personas dispuestas a ayudar.