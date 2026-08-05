 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Pedido solidario

Lanzan una rifa solidaria para ayudar a un niño de Seguí que lucha contra la leucemia

El niño de 10 años continúa su tratamiento contra la leucemia en Buenos Aires y comenzó una etapa de quimioterapias ambulatorias. Su familia necesita sostener el alquiler cerca del Hospital Garrahan y afrontar gastos de alimentación e higiene.

5 de Agosto de 2026
Elías Molina.
Elías Molina.

El niño de 10 años continúa su tratamiento contra la leucemia en Buenos Aires y comenzó una etapa de quimioterapias ambulatorias. Su familia necesita sostener el alquiler cerca del Hospital Garrahan y afrontar gastos de alimentación e higiene.

Familiares y vecinos de Seguí lanzaron una rifa solidaria para ayudar a Elías Nicolás Schmid Molina, el niño de 10 años que permanece en Buenos Aires mientras continúa su tratamiento contra la leucemia.

 

La iniciativa cuenta con 15 premios reunidos gracias a las donaciones de integrantes de la comunidad. El premio principal es un potrillo de cinco años aportado especialmente para la campaña, mientras que vecinos y colaboradores sumaron otros 14 obsequios.

 

Cada bono incluye dos números y tiene un valor de 10.000 pesos. Una vez vendidos todos los números, la familia anunciará la fecha del sorteo, que se realizará mediante la Lotería de Entre Ríos.

 

 

Elías comenzó una nueva etapa del tratamiento

 

El niño terminó el ciclo de quimioterapia que requirió 28 días consecutivos de internación en el Hospital Garrahan. Ahora inició una etapa de tratamientos ambulatorios y deberá permanecer durante algunos meses más en Buenos Aires.

 

“Ya nos quedan pocos meses de tratamiento, si todo sigue bien como hasta ahora”, expresó su abuela, Mariana Micheli. También explicó que el proceso se prolongó debido a las recaídas y complicaciones atravesadas por Elías.

 

 

La familia mantiene una vivienda alquilada cerca del hospital para facilitar los controles y las sesiones de quimioterapia. Sin embargo, el costo mensual supera el millón de pesos y a esa suma se agregan los alimentos, los productos de higiene y otros gastos cotidianos.

 

Cómo colaborar con la rifa solidaria

 

El dinero obtenido con la rifa solidaria será destinado a sostener el alquiler y cubrir las necesidades de Elías y su madre durante su permanencia en Buenos Aires.

 

Las personas interesadas en comprar números pueden comunicarse por WhatsApp al 3434293594. El valor es de 10.000 pesos por dos números y la asignación se coordina directamente con la familia.

 

Los pagos pueden realizarse mediante transferencia al alias Molina.pris.mp

 

Antes de enviar dinero, se recomienda confirmar la disponibilidad de los números a través del contacto informado.

 

 

Esta nueva campaña se suma a las diferentes acciones realizadas desde que Elías recibió el diagnóstico. Durante el último año atravesó tratamientos de alta complejidad y debió ingresar dos veces a terapia intensiva por complicaciones.

 

Pese a las dificultades, el niño respondió favorablemente al ciclo más reciente y pudo comenzar las quimioterapias ambulatorias. La rifa solidaria busca acompañarlo durante los meses finales de un tratamiento que se extendió más de lo previsto.

Temas:

leucemia rifa solidaria Elías Molina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso