Lanzan una rifa solidaria para ayudar a un niño de Seguí que lucha contra la leucemia

Familiares y vecinos de Seguí lanzaron una rifa solidaria para ayudar a Elías Nicolás Schmid Molina, el niño de 10 años que permanece en Buenos Aires mientras continúa su tratamiento contra la leucemia.

La iniciativa cuenta con 15 premios reunidos gracias a las donaciones de integrantes de la comunidad. El premio principal es un potrillo de cinco años aportado especialmente para la campaña, mientras que vecinos y colaboradores sumaron otros 14 obsequios.

Cada bono incluye dos números y tiene un valor de 10.000 pesos. Una vez vendidos todos los números, la familia anunciará la fecha del sorteo, que se realizará mediante la Lotería de Entre Ríos.

Elías comenzó una nueva etapa del tratamiento

El niño terminó el ciclo de quimioterapia que requirió 28 días consecutivos de internación en el Hospital Garrahan. Ahora inició una etapa de tratamientos ambulatorios y deberá permanecer durante algunos meses más en Buenos Aires.

“Ya nos quedan pocos meses de tratamiento, si todo sigue bien como hasta ahora”, expresó su abuela, Mariana Micheli. También explicó que el proceso se prolongó debido a las recaídas y complicaciones atravesadas por Elías.

La familia mantiene una vivienda alquilada cerca del hospital para facilitar los controles y las sesiones de quimioterapia. Sin embargo, el costo mensual supera el millón de pesos y a esa suma se agregan los alimentos, los productos de higiene y otros gastos cotidianos.

Cómo colaborar con la rifa solidaria

El dinero obtenido con la rifa solidaria será destinado a sostener el alquiler y cubrir las necesidades de Elías y su madre durante su permanencia en Buenos Aires.

Las personas interesadas en comprar números pueden comunicarse por WhatsApp al 3434293594. El valor es de 10.000 pesos por dos números y la asignación se coordina directamente con la familia.

Los pagos pueden realizarse mediante transferencia al alias Molina.pris.mp

Antes de enviar dinero, se recomienda confirmar la disponibilidad de los números a través del contacto informado.

Esta nueva campaña se suma a las diferentes acciones realizadas desde que Elías recibió el diagnóstico. Durante el último año atravesó tratamientos de alta complejidad y debió ingresar dos veces a terapia intensiva por complicaciones.

Pese a las dificultades, el niño respondió favorablemente al ciclo más reciente y pudo comenzar las quimioterapias ambulatorias. La rifa solidaria busca acompañarlo durante los meses finales de un tratamiento que se extendió más de lo previsto.