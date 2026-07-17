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Sociedad “Misión cumplida bicampeón”

Niño entrerriano volvió a su ciudad tras una batalla contra el cáncer y fue recibido con una caravana

El pequeño, oriundo de Chajarí, regresó este viernes luego de completar una etapa clave de su tratamiento oncológico en Paraná. Familiares, vecinos, compañeros de escuela y Bomberos Voluntarios lo recibieron con una emotiva celebración.

17 de Julio de 2026
Fue recibido como un campeón.
Fue recibido como un campeón. Foto: Chajarí al Día

El pequeño, oriundo de Chajarí, regresó este viernes luego de completar una etapa clave de su tratamiento oncológico en Paraná. Familiares, vecinos, compañeros de escuela y Bomberos Voluntarios lo recibieron con una emotiva celebración.

Un niño de Chajarí regresó este viernes a su ciudad tras completar una etapa fundamental de su tratamiento contra la leucemia en Paraná y fue recibido con una multitudinaria caravana que conmovió a toda la comunidad. El pequeño, de apenas cinco años, volvió a su hogar rodeado del cariño de familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos que siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses.

El niño, Manuel Marsilli, atravesó un tratamiento oncológico en la capital entrerriana luego de enfrentar nuevamente la enfermedad. Se trata de la segunda vez que libra esta batalla, ya que cuando era muy pequeño también fue diagnosticado con leucemia y logró superarla tras un intenso tratamiento, informó Chajarí al Día.

Su regreso a Chajarí se transformó en una verdadera fiesta. En el acceso a la ciudad lo esperaban decenas de personas con aplausos y carteles. Uno de los mensajes que más emocionó fue el que decía: "Misión cumplida, Manu bicampeón del mundo", reflejando el sentimiento de toda la comunidad.

 

Un recibimiento cargado de emoción

 

La bienvenida incluyó una extensa caravana de vehículos que acompañó al pequeño por las calles de Chajarí. Además, un camión de Bomberos Voluntarios participó del recorrido y lo trasladó en un paseo especial por distintos sectores de la ciudad.

La comunidad acompañó durante todo este tiempo a la familia con mensajes de apoyo y gestos de solidaridad. Por eso, la noticia de su regreso fue celebrada como una victoria compartida por todos los vecinos.

Una historia de fortaleza y esperanza

 

Si bien el tratamiento continuará con los controles médicos correspondientes, el regreso a su ciudad representa un paso muy importante en su recuperación y un motivo de enorme alegría para sus seres queridos.

La historia del pequeño volvió a conmover a Entre Ríos y dejó una imagen que recorrió las redes sociales: la de un niño sonriendo mientras era acompañado por una multitud que salió a las calles para darle la bienvenida después de meses de tratamiento en Paraná, en una muestra de afecto, esperanza y reconocimiento por la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad.

Temas:

leucemia caravana batalla contra el cáncer Niño entrerriano Chajarí Paraná
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