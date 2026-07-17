Un peatón fue atropellado al cruzar un boulevard de Paraná y terminó hospitalizado

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió en la intersección de boulevard Racedo y Feliciano. La víctima, un hombre conocido por los vecinos de la zona, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada al Hospital San Martín.
Un peatón resultó herido tras ser atropellado en boulevard Racedo, en la intersección con calle Feliciano, en Paraná. El hombre fue asistido por una ambulancia y trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica por un fuerte golpe en la cabeza.
De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, la víctima es un hombre conocido por los vecinos del barrio, quien suele recorrer diariamente la zona con un carro de supermercado para solicitar alimentos y donaciones en distintos comercios.
Según supo Elonce, momentos antes del accidente había salido de un local gastronómico con unas hamburguesas en la mano y dejó el carro sobre la vereda opuesta.
Cómo ocurrió el accidente
Siempre de acuerdo con los testimonios obtenidos en el lugar, el hombre cruzó la calzada sin advertir la circulación de los vehículos.
Un auto que transitaba por boulevard Racedo logró esquivarlo mediante una maniobra evasiva. Sin embargo, un Peugeot 206 que circulaba por el carril contiguo no pudo detener su marcha ni cambiar de trayectoria sin poner en riesgo a otros vehículos, por lo que terminó impactándolo.
El conductor no tuvo margen para realizar otra maniobra debido a la presencia del primer vehículo y del tránsito en la zona.
Fue trasladado al Hospital San Martín
Tras el impacto, una ambulancia acudió al lugar y trasladó al peatón al Hospital San Martín. Según se informó, el hombre presentaba un importante golpe en la cabeza y permanece bajo atención médica para determinar la gravedad de las lesiones.