Chocó varios autos en Gualeguaychú, volcó e intentó escapar antes de ser detenido

Un joven de 24 años fue detenido en Gualeguaychú después de chocar contra varios vehículos estacionados, escapar de la Policía y volcar el automóvil que conducía. Tras el siniestro, intentó alejarse del lugar, pero fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

El episodio comenzó en la intersección de las calles España y Andrade, donde un Peugeot 308 impactó contra varios rodados que se encontraban estacionados. Luego de las colisiones, el conductor continuó su marcha y abandonó el sector.

Personal del Comando Radioeléctrico inició un seguimiento para interceptar el automóvil. Sin embargo, los efectivos perdieron momentáneamente de vista el vehículo en la zona de España y Güemes.

El automóvil apareció volcado

Durante un recorrido preventivo, agentes de la Comisaría Primera localizaron el Peugeot volcado en la esquina de España y República Argentina, en Gualeguaychú. El automóvil presentaba importantes daños como consecuencia del accidente.

El conductor intentó alejarse del lugar, aunque finalmente fue reducido por los uniformados. La Fiscalía dispuso que quedara aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

Debido al vuelco, el joven fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Tras los estudios correspondientes, los profesionales informaron que presentaba lesiones de carácter leve.

Auto volcado en Gualeguaychú.

Una mujer viajaba como acompañante

Dentro del Peugeot también se trasladaba una mujer de 40 años, quien fue asistida por los equipos de emergencia en el lugar. Según se informó, no sufrió lesiones como consecuencia del vuelco ocurrido en Gualeguaychú.

Los agentes realizaron las actuaciones correspondientes y preservaron la zona mientras se llevaban adelante las tareas para retirar el vehículo de la calzada.

Además, se trabajó para establecer la mecánica de las colisiones previas y determinar los daños ocasionados a los automóviles que se encontraban estacionados.

El test de alcoholemia dio positivo

El conductor fue sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. Por ese motivo, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente y dispusieron la retención del automóvil.

El joven permaneció en calidad de aprehendido mientras avanzaban las actuaciones judiciales. La causa quedó vinculada con la resistencia a la autoridad y las infracciones detectadas durante el procedimiento.