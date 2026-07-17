Una provincia impulsa la venta de carne de jabalí y guanaco: los precios

Un proyecto de ley presentado en Río Negro busca regular la comercialización de carne de jabalí y guanaco para consumo humano, con el objetivo de incorporar estos productos al circuito formal de ventas, garantizar controles sanitarios y ofrecer una alternativa más económica frente a la carne vacuna.

La iniciativa también puso en evidencia un mercado que, según comerciantes del sector, ya existe de manera informal en distintas localidades de la provincia y que podría ordenarse mediante una normativa específica.

Walter Pérez, propietario de la carnicería El Cholo, de Lamarque, aseguró que la carne de jabalí "se consume habitualmente" y que su venta se realiza desde hace tiempo por fuera de los canales habilitados.

En ese sentido, sostuvo que una regulación permitiría brindar mayores garantías a los consumidores. "Al darle un paso por la carnicería, la gente va a tener mayor tranquilidad en el aspecto sanitario, al saber que consume una carne controlada", explicó en declaraciones a FM Visión.

Según indicó, la abundancia de jabalíes favorece la caza y su posterior comercialización, una práctica que actualmente se desarrolla sin un marco regulatorio.

Una alternativa más económica

Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es el precio que podrían alcanzar estos productos. Al tratarse de animales silvestres, sin costos de cría ni alimentación, los comerciantes estiman que la carne podría venderse hasta un 60% por debajo del valor de los cortes vacunos.

Pérez consideró que esta diferencia permitiría ampliar las opciones para los consumidores en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. "Podría ser una alternativa viable por los valores que tendría respecto de la carne vacuna", afirmó.

Cortes para distintas preparaciones

El comerciante destacó que la carne de jabalí puede utilizarse en una amplia variedad de preparaciones, desde milanesas hasta asados.

Respecto del guanaco, señaló que se trata de una carne magra y saludable, ideal para elaborar milanesas, albóndigas y otros platos, aunque consideró que no sería la mejor opción para el asado por sus características.

El antecedente de Santa Cruz

La comercialización de carne de guanaco ya funciona de manera legal en Santa Cruz, donde frigoríficos habilitados abastecen a carnicerías que ofrecen distintos cortes al público.

En Río Gallegos, por ejemplo, la carne picada de guanaco se comercializa a 6.500 pesos por kilo, mientras que el bife cuesta 9.390 pesos, valores que se ubican por debajo de muchos cortes vacunos.

Desde el sector destacan que la intención no es reemplazar la carne vacuna, sino sumar una nueva alternativa para los consumidores, siempre bajo controles sanitarios y dentro de un circuito comercial formal.