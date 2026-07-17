El Día del Niño ya tiene fecha y coincidirá con un fin de semana largo

La celebración será el domingo 16 de agosto y quedará unida al feriado del 17, lo que conformará un fin de semana largo para las familias.
El Día del Niño ya tiene fecha confirmada en Argentina para el 2026. La celebración será el domingo 16 de agosto y este año tendrá una particularidad: coincidirá con el fin de semana largo por el feriado nacional del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La confirmaron de la fecha fue realizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) que anunció que el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto.
Desde 2025, la fecha dejó de festejarse el segundo domingo del mes y pasó al tercer domingo de agosto, tras un cambio impulsado por la entidad y oficializado mediante el Decreto 562/2025.
Este año, además, la celebración quedará unida al feriado nacional del lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo.
El cambió de fecha
Durante muchos años, el Día del Niño se celebró el segundo domingo de agosto.
Sin embargo, en 2025 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete promovió el traslado al tercer domingo del mes. El objetivo fue ordenar el calendario comercial y evitar la superposición con otras fechas relevantes del mes de agosto.
Desde entonces, la nueva fecha quedó establecida para todo el país.
Por qué se celebra el Día del Niño
El origen de esta celebración en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos los países miembros destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños mediante actividades sociales, educativas y culturales.
En el país, la iniciativa fue acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que impulsó una fecha destinada también a incentivar el encuentro familiar y el regalo de juguetes.
Con el paso de los años, la celebración quedó asociada tanto al reconocimiento de los derechos de las infancias como a una jornada de juegos y actividades recreativas.
Los feriados que quedan del 2026
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)
Septiembre
Si bien este mes no feriados nacionales, en Entre Ríos es feriado el 29 de septiembre por el día de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia. Además el 11 y el 21 de septiembre no hay actividad en las escuelas por el día del maestro y del estudiante. Referenciageográfica
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)