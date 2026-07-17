Detuvieron a un familiar del principal sospechoso por el crimen durante los festejos del Mundial

El crimen durante los festejos del Mundial 2026 en San Francisco sumó un nuevo avance judicial. La Policía de Córdoba detuvo este jueves a un familiar del principal sospechoso del asesinato de Matías Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.

La medida fue dispuesta por la fiscal de feria María Florencia Bortolussi, quien ordenó la aprehensión del allegado de Agustín Alexis Guevara, alias "El Manay", acusado de haber efectuado los disparos y actualmente prófugo de la Justicia.

El detenido fue imputado por el delito de encubrimiento agravado, mientras continúa la búsqueda del presunto homicida.

El principal acusado sigue prófugo

Agustín Alexis Guevara, de 25 años, ya fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pesa sobre él un pedido de captura.

Los investigadores sostienen que, tras cometer el crimen, logró escapar aprovechando la multitud que participaba de los festejos mundialistas en el centro de San Francisco.

En el marco de la investigación, efectivos policiales realizaron allanamientos en los barrios Parque y La Florida, de San Francisco, y también en distintos domicilios de la localidad santafesina de Frontera.

Durante uno de esos procedimientos se secuestró un elemento considerado de interés para la causa, que será sometido a peritajes.

Asesinaron a un joven durante los festejos por Argentina (archivo La Voz de San Justo)

Cómo ocurrió el homicidio

El crimen se produjo durante la madrugada del domingo 5 de julio, cuando cientos de personas celebraban en las calles la clasificación de la Selección Argentina tras vencer a Suiza en el Mundial 2026.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor aprovechó la concentración de personas para acercarse a Matías Ochonga y dispararle tres veces por la espalda.

Los proyectiles impactaron en la parte posterior del tórax y en la zona lumbar de la víctima.

Tras efectuar los disparos, el atacante escapó entre la multitud sin que se registraran otras personas heridas.

La investigación continúa

La Fiscalía mantiene distintas líneas de investigación para localizar a Guevara, mientras analiza las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en las últimas horas.

El objetivo es determinar si el detenido colaboró activamente para facilitar la fuga del sospechoso o para ocultar elementos vinculados con el homicidio.

Los investigadores consideran que el esclarecimiento del hecho depende ahora de lograr la captura del único imputado por el asesinato.

Los antecedentes de víctima y sospechoso

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Matías Ochonga registraba antecedentes penales por robos y otros delitos. Además, recientemente había recuperado la libertad y se encontraba cumpliendo una libertad condicional.

Por su parte, Agustín Alexis "El Manay" Guevara también posee antecedentes judiciales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Mientras continúa prófugo, la Policía mantiene vigente el pedido de captura y solicita colaboración para obtener información que permita localizarlo.