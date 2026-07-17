Dos niños murieron en un choque entre una moto y dos colectivos

Dos niños de cuatro y ocho años murieron en un trágico siniestro vial ocurrido en el barrio El Colmenar, en la localidad tucumana de Las Talitas. Los hermanos viajaban junto a su madre en una moto cuando se produjo un choque en el que también quedaron involucrados dos colectivos.

El hecho sucedió este jueves alrededor de las 14:30 sobre la avenida Juan Domingo Perón, a la altura del 3100, entre las calles Diego de Rojas y Tiburcio Padilla. Los servicios de emergencia y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar.

El impacto fue de tal magnitud que los dos menores murieron en el sitio, según confirmaron fuentes vinculadas con la investigación. La mujer de 27 años que conducía la moto fue asistida luego del accidente.

Dos colectivos quedaron involucrados

En el siniestro participaron un colectivo de la línea 105, otro de la línea 7 y una moto Motomel Bliss de color azul. Los tres vehículos permanecieron en la escena mientras se desarrollaban las primeras pericias.

La mecánica del accidente todavía no pudo ser establecida oficialmente. Algunas versiones preliminares señalaron que el rodado menor habría circulado entre las dos unidades, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada mediante las pruebas reunidas por los investigadores.

Las autoridades no informaron hasta el momento si alguno de los conductores realizó una maniobra indebida. Por esa razón, la Justicia busca reconstruir los segundos previos al impacto y determinar qué participación tuvo cada vehículo.

La Justicia investiga el accidente

Tras la tragedia intervino la Fiscalía de Homicidios N° 1, que solicitó la presencia del equipo de Criminalística y del médico de Policía. Los especialistas realizaron mediciones y analizaron la posición en la que quedaron los vehículos.

También se ordenó el secuestro de la moto y de los dos colectivos para avanzar con las pericias mecánicas. Los estudios permitirán establecer las condiciones de los rodados y detectar posibles fallas que pudieran haber influido en el choque.

Los conductores de las unidades de transporte público quedaron a disposición de la Justicia. Por el momento, no se comunicaron imputaciones, ya que la investigación permanece en una etapa inicial.

Buscan cámaras y testigos

La Fiscalía dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. Las grabaciones podrían aportar imágenes determinantes para conocer el recorrido de la moto y de los colectivos antes del fatal desenlace.

Los investigadores también comenzaron a tomar declaraciones a personas que se encontraban en el sector. Sus testimonios serán comparados con las imágenes y los resultados de las pericias realizadas en el lugar.