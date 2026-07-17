Golpeó a su vecina con una pala tras una discusión por una conexión de agua en Paraná

Una mujer denunció que un vecino la golpeó con una pala durante una discusión por las conexiones de agua. El acusado fue detenido por la Policía.
Un conflicto entre vecinos ocurrido durante la noche del jueves en calle Margarita de Torres, de la ciudad de Paraná, dejó como saldo una mujer lesionada y un hombre detenido.
Al arribar al lugar los efectivos policiales entrevistaron a una mujer que denunció haber sido agredida por un vecino, quien presuntamente la golpeó con una pala tras una discusión vinculada a las conexiones de agua.
Tras recabar los datos aportados por la víctima, se realizó un operativo en la zona y lograron localizar al sujeto señalado como autor de la agresión, en las inmediaciones del lugar del incidente.
El hombre fue inmediatamente aprehendido y por disposición judicial, quedó alojado en la dependencia policial acusado del supuesto delito de lesiones, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento entre los vecinos.
Recuperaron bicicleta robada en febrero
Por otra parte, durante la mañana del jueves, personal policial intervino en calle La Rioja, entre Andrés Pazos y Uruguay, tras observar a un hombre que circulaba en una bicicleta que tenía características similares a una vinculada a un pedido secuestro.
Luego de realizar las verificaciones correspondientes, se estableció que la bicicleta podría estar vinculada a una causa iniciada en febrero por un supuesto robo calificado.
El conductor no pudo acreditar su propiedad ni procedencia, por lo que por disposición de la Fiscalía en turno, se secuestró la bicicleta rodado 29, para establecer su propiedad y procedencia. En tanto el hombre fue identificado.