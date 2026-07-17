Franco Colapinto corre este fin de semana en Bélgica: horarios de cada una de las sesiones

Franco Colapinto regresará a la pista este viernes para comenzar su participación en el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1. El piloto de Alpine afrontará el desafío en el circuito de Spa-Francorchamps después de protagonizar una destacada remontada en Silverstone.

La actividad se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo internacional. El trazado belga cuenta con una extensión de 7.004 kilómetros y la carrera estará compuesta por 44 vueltas.

El argentino buscará aprovechar las sesiones de entrenamiento para adaptar su monoplaza a un circuito caracterizado por sus cambios de elevación, sectores veloces y condiciones climáticas variables. Su objetivo será mantener el impulso conseguido durante la última presentación del campeonato.

A qué hora corre Franco Colapinto en Bélgica

La primera salida a pista de Franco Colapinto será este viernes a las 8:30, hora argentina, cuando se dispute la práctica libre inicial. La segunda sesión comenzará a las 12 y también tendrá una duración de una hora.

El sábado, la tercera y última práctica libre se pondrá en marcha a las 7:30. Esa tanda será la oportunidad final para realizar ajustes antes de la clasificación, prevista para las 11 de la mañana.

La carrera del Gran Premio de Bélgica comenzará el domingo a las 10, hora argentina. El evento principal tendrá una duración máxima de dos horas y se llevará a cabo sobre las 44 vueltas previstas en Spa-Francorchamps. Los horarios surgen de convertir el cronograma oficial de Bélgica, país que se encuentra cinco horas por delante de Argentina durante este período.

El impulso que dejó la remontada en Silverstone

Franco Colapinto llega a Bélgica después de completar una de sus actuaciones más destacadas de la temporada. En el Gran Premio de Gran Bretaña partió desde la decimonovena posición y avanzó diez lugares para cruzar la meta en el noveno puesto.

El resultado le permitió sumar dos puntos para Alpine, que también ubicó a Pierre Gasly en la décima posición. La Fórmula 1 destacó la actuación del argentino, quien encabezó el doble ingreso del equipo francés en la zona de puntos.

Aquella remontada representó una recuperación importante después de una clasificación complicada, en la que había quedado eliminado durante la primera tanda. Colapinto logró mantenerse en competencia y aprovechó las oportunidades que se presentaron en una carrera marcada por diferentes incidentes.

La pelea por el campeonato de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli llegará a Bélgica como líder del campeonato con 179 puntos. El piloto italiano de Mercedes mantiene una ventaja de 25 unidades sobre su compañero George Russell, quien ocupa la segunda posición con 154.

Lewis Hamilton aparece en el tercer lugar con 147 puntos y mantiene sus posibilidades de pelear por el campeonato con Ferrari. Detrás se ubican Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Antonelli perdió parte de la diferencia acumulada después de sufrir problemas en su monoplaza durante las últimas fechas. En Silverstone terminó fuera de la zona de puntos, mientras que Russell fue segundo y Hamilton completó el podio.