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La nueva obra social de las Fuerzas Federales ya podrá contratar clínicas, medicamentos y prestadores

El Gobierno aprobó el régimen de contrataciones de la OSFFESEG. La medida agilizará compras y convenios médicos, sin modificar la cobertura de los afiliados.

17 de Julio de 2026
Obra Social de las Fuerzas Federales
Obra Social de las Fuerzas Federales

El Gobierno aprobó el régimen de contrataciones de la OSFFESEG. La medida agilizará compras y convenios médicos, sin modificar la cobertura de los afiliados.

La nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya podrá contratar clínicas, sanatorios, laboratorios, medicamentos y otros prestadores de salud tras la aprobación del régimen de contrataciones dispuesto por el Gobierno nacional. La medida, oficializada mediante el Decreto 605/2026, busca agilizar la atención de los afiliados y el funcionamiento administrativo del organismo.

 

La reglamentación permitirá que la nueva obra social cuente con un sistema propio para realizar compras y celebrar convenios con clínicas, sanatorios, laboratorios y otros prestadores, con el objetivo de agilizar la respuesta ante las necesidades sanitarias de sus afiliados.

 

La OSFFESEG había sido creada en febrero de este año como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y este decreto completa uno de los pasos administrativos necesarios para su funcionamiento.

Un régimen especial para agilizar la atención

El Ejecutivo argumentó que, por tratarse de una obra social, resulta necesario contar con mecanismos de contratación más ágiles que los utilizados por la administración pública nacional.

 

De esa manera, la entidad podrá adquirir medicamentos, incorporar nuevos prestadores y firmar convenios de atención con mayor rapidez, garantizando la continuidad de los servicios de salud para los efectivos de las fuerzas federales y sus familias.

 

Además, el decreto autoriza a la obra social a dictar normas internas para implementar el nuevo régimen, aunque cualquier modificación de sus aspectos centrales deberá seguir siendo aprobada por el Poder Ejecutivo.

 

La reglamentación no modifica las prestaciones médicas, los aportes ni los derechos de los afiliados. Tampoco incorpora nuevos beneficios ni altera la cobertura vigente.

 

Su alcance es exclusivamente administrativo y apunta a dotar a la obra social de herramientas para gestionar de manera más eficiente las contrataciones vinculadas al sistema de salud.

Temas:

Obra Social fuerzas federales afiliados OSFFESEG
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