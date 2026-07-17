El futsal del Club San Martín se prepara para el inicio del Torneo Clausura

REDACCIÓN ELONCE
El futsal del Club San Martín intensifica los entrenamientos de cara al comienzo de la temporada 2026. Con un plantel de 30 jugadores dividido en dos equipos, el objetivo es llegar en las mejores condiciones al Torneo Clausura.
El futsal del Club San Martín atraviesa la etapa final de su preparación para afrontar una nueva temporada en el Torneo Clausura. Mientras espera conocer a su primer rival, el plantel continúa con los entrenamientos en Paraná, enfocado en llegar con el mejor nivel físico y futbolístico al inicio del certamen, previsto para este mes.
El profesor Tomás Mena dialogó con Elonce y explicó cómo se desarrolla la pretemporada del equipo, que trabaja de manera sostenida para consolidar el grupo y mejorar el funcionamiento colectivo antes del debut.
“Nos estamos aprontando para la temporada 2026 en el torneo Clausura. Estamos entrenando, poniéndonos a punto y preparándonos de la mejor manera para el inicio”, expresó el entrenador.
Un plantel con experiencia y nuevos jugadores
Mena comentó que el cuerpo técnico organizó el plantel en dos equipos para optimizar los trabajos y favorecer el crecimiento de todos los futbolistas que integran la disciplina.
“Se formaron dos equipos con un plantel de 30 personas y se llevó a la división del equipo negro y verde. Vamos sumando de a poquito, hay gente que recién está empezando y gente que ya ha jugado. Es una mezcla de todo y lo vamos llevando de a poquito”, afirmó.
El entrenador destacó que el objetivo es consolidar un grupo competitivo, combinando la experiencia de quienes ya participaron en temporadas anteriores con el entusiasmo de los jugadores que dan sus primeros pasos en el futsal.
Aunque todavía no fue confirmado el rival para el debut, el Torneo Clausura comenzará durante julio. Hasta entonces, el Club San Martín continuará con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones y afrontar una nueva temporada con expectativas renovadas.