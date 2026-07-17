Iniciaron sumarios a dos empleados de hospitales entrerrianos por reiteradas inasistencias

Uno de los casos corresponde al hospital de Salud Mental de Diamante

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la apertura de dos sumarios administrativos contra empleados que prestan funciones en hospitales públicos de Diamante y Concordia, al considerar que habrían incurrido en reiteradas inasistencias que podrían constituir una infracción a la Ley Provincial N° 9.755, que regula el empleo público.

Las medidas fueron adoptadas mediante dos decretos firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

En ambos casos, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, para continuar con el procedimiento administrativo previsto por la normativa vigente.

Un caso en Diamante

Uno de los decretos alcanza a un trabajador que revista en la Categoría 4 del Personal Obrero y Maestranza del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante.

Según la resolución, a la que accedió Elonce, el agente habría registrado inasistencias entre el 1 de septiembre de 2023 y el 27 de febrero de 2024, motivo por el cual se ordenó instruir un sumario administrativo para determinar si incurrió en una falta prevista por el artículo 71, inciso a), de la Ley N° 9.755.

Además, el decreto reconoce el procedimiento realizado por el Departamento Liquidaciones del Ministerio de Salud, que efectuó descuentos sobre los haberes correspondientes a los días no trabajados. La recuperación de esos montos se realiza mediante cuotas mensuales consecutivas que no superan el 20% del salario del agente.

El segundo expediente corresponde a Concordia

La otra medida involucra a un empleado del Hospital Felipe Heras de Concordia, quien se desempeña como Personal de Servicios Generales, Categoría 5 del Escalafón General.

De acuerdo con el decreto, el trabajador habría acumulado numerosas faltas con aviso entre el 16 de diciembre de 2023 y el 13 de febrero de 2024, período durante el cual se registraron ausencias durante casi dos meses consecutivos.

Frente a esa situación, el Ejecutivo provincial también ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

En ambos expedientes, el Gobierno dispuso mantener vigente el procedimiento previsto por el Reglamento de Sumarios Administrativos y remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, organismo que continuará con la investigación.

Las resoluciones no establecen sanciones disciplinarias, sino que dan inicio al proceso administrativo que permitirá determinar si existieron incumplimientos por parte de los trabajadores y las eventuales medidas que correspondan.