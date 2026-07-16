Quini 6: tres apostadores se llevaron más de $114 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este jueves. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.800 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este jueves. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.800 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 42-22-30-37-25-19. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.480.780.248.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-21-01-16-05-33. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.766.668.050
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-34-39-31-18-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.438.984.742.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 34-31-37-21-42-03. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $114.102.540. Dos son oriundos de Capital Federal y otro de Córdoba.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 457 ganadores y cada uno percibirá $437.636,76. Elonce.com