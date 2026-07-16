Blefaritis: cuáles son los síntomas, las causas y los tratamientos disponibles

La blefaritis fue el tema central de una entrevista en el programa GPS de Elonce. La oftalmóloga Stefanía Amateis explicó cómo se manifiesta esta inflamación de los párpados, por qué puede derivar en ojo seco y cuáles son los tratamientos más efectivos.
La blefaritis es una de las afecciones más frecuentes que afectan la salud ocular y, aunque muchas personas conviven con sus síntomas sin conocer su origen, un diagnóstico temprano resulta clave para evitar complicaciones. Así lo explicó la oftalmóloga Stefanía Amateis durante su participación en el programa GPS, que se emite por Elonce, donde brindó detalles sobre esta enfermedad, sus causas y los tratamientos disponibles.
La especialista señaló que se trata de una inflamación que puede presentarse tanto de manera aguda como crónica y que compromete el borde de los párpados, generando molestias que impactan en la calidad de vida de quienes la padecen. Además, remarcó que actualmente representa una de las principales causas del denominado ojo seco evaporativo.
“Es una inflamación de los párpados, que puede ser aguda o crónica, y está acompañado por la acumulación de grasitud en el borde del párpado y de sustancias de productos escamosos”, explicó Amateis al describir el origen de la enfermedad.
Los síntomas y su relación con el ojo seco
La médica detalló que la blefaritis puede provocar una amplia variedad de síntomas que suelen confundirse con otras afecciones oculares, motivo por el cual muchas veces el diagnóstico se retrasa.
“Pueden afectar al paciente porque le generan ardor, picazón, enrojecimiento, inflamación del borde del párpado, lagrimeo excesivo y, hoy por hoy, es una de las principales causas de ojos secos porque en el borde del párpado tenemos unas glándulas, que si tenemos alterado al borde del párpado, esas glándulas no tienen una producción lipídica que forma parte de la lágrima. La lágrima se evapora más rápido y es lo que se llama ojo seco evaporativo”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que identificar correctamente la enfermedad resulta fundamental para indicar el tratamiento adecuado y evitar que el problema se vuelva persistente.
“La blefaritis es importante detectarlo para detectar este tipo de ojo seco porque lleva un tratamiento específico. En sí, la blefaritis puede afectar a cualquier edad, no tiene que ver con el estilo de vida, puede estar relacionado con enfermedades de piel (la rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica) está muy relacionado porque es la característica del paciente”, mencionó.
Demódex, el ácaro que puede agravar la enfermedad
Durante la entrevista, Amateis explicó que la elección del tratamiento depende del origen del cuadro clínico. En muchos casos intervienen bacterias, aunque en los últimos años la comunidad científica ha puesto especial atención en un microorganismo que puede desencadenar la enfermedad.
“Va a depender del germen involucrado. En el borde del párpado, tenemos bacterias y principalmente lo que se está estudiando ahora es un necto parásito microscópico, que es un ácaro llamado demódex. Forma parte de la flora normal, tanto de la piel como del párpado, pero cuando se multiplica en forma desmedida es cuando genera la sintomatología del paciente. Detectarlo es fundamental”, afirmó.
La oftalmóloga explicó que el diagnóstico puede realizarse durante la consulta mediante un procedimiento sencillo que permite confirmar la presencia del ácaro.
“Hacemos una extracción de pestañas para poder evaluar directamente en la misma consulta en el microscopio y evaluar si está este ácaro y darle el tratamiento adecuado”, detalló.
Cómo es el tratamiento para controlar la blefaritis
Respecto del abordaje terapéutico, la especialista indicó que el objetivo principal consiste en eliminar el ambiente favorable para la proliferación del demódex y mejorar la higiene del borde palpebral.
“Se le da un tratamiento con una solución espumosa para lavar las pestañas. Eso de base porque le tenemos que sacar el ambiente propicio a este ácaro para que se siga multiplicando. Después hay un proceso que se hace en el consultorio, que se llama micro exfoliación palpebral, que es una limpieza del borde del párpado profunda”, explicó.
Asimismo, describió cómo se desarrolla el procedimiento que se realiza en el consultorio y que complementa el tratamiento domiciliario. “El paciente va a estar acostado, se le colocan gotas anestésicas y con un aparato que gira y que tiene un sector que va en la pestaña, se lava con una solución espumosa y se retira este material grasoso y esas células muertas”, concluyó.
La oftalmóloga remarcó que la consulta temprana con un especialista resulta esencial ante síntomas persistentes como ardor, picazón o sensación de cuerpo extraño en los ojos. Un diagnóstico oportuno permite indicar el tratamiento adecuado y evitar que la blefaritis evolucione hacia cuadros de ojo seco crónico, mejorando así la salud visual y la calidad de vida de los pacientes.