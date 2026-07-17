AUH: quiénes dejarán de cobrar la asignación en julio y cuáles son los motivos

ANSES confirmó los casos en que suspenderá la AUH durante julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) pagará en julio de 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 2,15%, por lo que el monto alcanzará los $148.049 por hijo, mientras que por Hijo con Discapacidad ascenderá a $482.062.

Sin embargo, algunos beneficiarios no podrán cobrar la prestación este mes, ya que el organismo suspende el pago cuando el titular o el menor dejan de cumplir con los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

La ANSeS puede suspender el pago de la AUH cuando el titular o el menor dejan de cumplir alguno de los requisitos establecidos para acceder al beneficio. En esos casos, la prestación deja de abonarse hasta que se regularice la situación o, si corresponde, se otorgue otra asignación.

Entre los principales motivos por los que una persona no cobra la AUH en julio de 2026 se encuentran:

El titular consigue un empleo registrado incompatible con la AUH. En ese caso, puede pasar a percibir una asignación familiar del sistema SUAF, pero ya no la Asignación Universal por Hijo. El menor ya percibe otra asignación familiar. ANSeS no permite cobrar dos prestaciones por un mismo hijo. El titular está inscripto como monotributista en categorías comunes. La AUH solo es compatible con el monotributo social. Los ingresos del grupo familiar superan los límites establecidos por ANSeS para acceder al beneficio. El hijo cumple 18 años. En ese momento, el pago de la AUH se interrumpe, salvo en los casos de hijos con discapacidad, para quienes no rige ese límite de edad.

Requisitos para cobrar la AUH en julio de 2026

Ser argentino o tener al menos 2 años de residencia legal en el país si sos extranjero.

Presentar DNI del titular y de los hijos.

Tener hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

Estar desocupado, trabajar en la economía informal, ser personal de casas particulares o monotributista social.

No superar los ingresos máximos definidos por ANSeS para acceder a la prestación.

Presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad para cobrar el 20% retenido.[|6|]

Fechas de cobro en julio de la AUH

Como todos los meses, el calendario de pagos de la ANSeS se organiza según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio