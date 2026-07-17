Segunda eliminación de la semana en Gran Hermano: ¿Quién abandonó la casa?

La casa más famosa de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo en su recta final: tras la reciente eliminación de Manuel Ibero el pasado lunes, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se enfrentaron a una exigente y novedosa placa positiva, donde el público votó a quiénes quería salvar para que continuaran en competencia.

En la gala de este jueves, Santiago del Moro ingresó a la casa para revelar la decisión de la gente y definir, tras un mano a mano no apto para cardíacos, quién debía abandonar el reality.

La noche comenzó con muchísima tensión. Al hacer contacto con los jugadores, el conductor anunció la salvación de tres de los nominados que habían llegado con vida a esta instancia: Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto bajaron de la placa gracias al apoyo del público.

De esta manera, el tan temido "versus" quedó conformado por dos pesos pesados de la convivencia: Juan Carlos López y Alejandra Majluf.

Finalmente, Santiago del Moro abrió el sobre definitivo y confirmó que el público decidió que Juan Carlos López (JC) fuera el nuevo eliminado de la noche. Tras el anuncio, JC se despidió afectuosamente de sus compañeros y cruzó la famosa puerta de salida, despidiéndose del sueño del campeonato.