ARCA confirmó las fechas más importantes para los monotributistas en los próximos meses

Los próximos días serán clave para los contribuyentes adheridos al monotributo. El calendario de ARCA concentra durante julio y agosto una serie de fechas vinculadas con la actualización de las escalas, la recategorización semestral y los vencimientos mensuales, por lo que resulta fundamental cumplir con cada instancia para evitar sanciones o modificaciones de oficio.

La primera novedad llegó con la publicación de la nueva tabla del monotributo el 14 de julio, mientras que al día siguiente el organismo difundió oficialmente los nuevos valores que regirán para el segundo semestre del año. Posteriormente, entre el 16 y el 17 de julio quedó prevista la habilitación del sistema para iniciar el proceso de recategorización correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

La recategorización, el trámite más importante

Uno de los momentos centrales del cronograma de ARCA será la recategorización, que deberá completarse hasta el 5 de agosto. Durante ese procedimiento, cada monotributista deberá verificar si continúa dentro de la categoría vigente o si corresponde modificarla de acuerdo con los ingresos brutos, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados durante los últimos doce meses.

El trámite se realiza desde el Portal Monotributo mediante CUIT y Clave Fiscal, donde el sistema muestra la información registrada y la categoría sugerida. En caso de existir diferencias, el contribuyente deberá corregir los datos antes de confirmar la gestión.

Quienes tengan menos de seis meses de actividad o permanezcan dentro de los límites de su categoría no están obligados a realizar la recategorización, aunque el organismo recomienda ingresar al sistema para corroborar que toda la información sea correcta.

Los vencimientos que habrá entre julio y agosto

El calendario de ARCA también contempla el pago mensual del monotributo. El primer vencimiento será el 20 de julio, cuando todavía se abonarán los importes correspondientes a la escala vigente durante el primer semestre.

Desde el 1 de agosto comenzarán a regir oficialmente las nuevas categorías y los montos actualizados. Una vez finalizado el período de recategorización, entre el 6 y el 20 de agosto el organismo podrá efectuar recategorizaciones de oficio sobre aquellos contribuyentes que no hayan cumplido con el trámite pese a estar obligados.

Finalmente, el 20 de agosto vencerá la primera cuota calculada con los nuevos importes establecidos por la tabla actualizada, marcando así el inicio del nuevo semestre fiscal para los monotributistas.

Qué puede ocurrir si no se cumple con el trámite

Desde ARCA recuerdan que la recategorización es obligatoria cuando los parámetros del contribuyente superan o quedan por debajo de los límites de la categoría vigente. Si el trámite no se realiza, el organismo puede efectuar una recategorización de oficio y aplicar las sanciones previstas por la normativa.

En cambio, cuando corresponde bajar de categoría y el contribuyente no lo informa, continuará abonando una cuota superior hasta la próxima revisión semestral.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar el cronograma completo y cumplir cada vencimiento dentro de los plazos establecidos, ya que entre julio y agosto se concentra gran parte de las obligaciones más importantes del régimen simplificado administrado por ARCA.