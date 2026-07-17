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Policiales Departamento Colón

Rescataron a una yegua preñada en grave estado e investigarán a su dueño por maltrato animal

El operativo se realizó en Villa Elisa en el marco de una investigación judicial por presunto maltrato animal. El equino fue trasladado al santuario Tekove Mymba, donde recibirá atención especializada debido a su delicado estado de salud y a que se encuentra preñada.

17 de Julio de 2026
Yegua rescatada en Villa Elisa
Yegua rescatada en Villa Elisa

El operativo se realizó en Villa Elisa en el marco de una investigación judicial por presunto maltrato animal. El equino fue trasladado al santuario Tekove Mymba, donde recibirá atención especializada debido a su delicado estado de salud y a que se encuentra preñada.

Una yegua preñada que presentaba un grave estado de salud fue rescatada en los últimos días en la ciudad de Villa Elisa, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal impulsada bajo las disposiciones de la Ley Nacional N.º 14.346, que sanciona los actos de crueldad y maltrato hacia los animales.

 

El procedimiento fue llevado adelante tras denuncias formales y permitió que profesionales examinaran al equino en el lugar, constatando su delicado estado general. A raíz de ello, se dispuso su inmediato traslado al santuario animal Tekove Mymba, donde permanecerá bajo cuidados especializados y seguimiento diario, teniendo en cuenta su condición de preñez y la necesidad de atención permanente.

 

En relación con la causa, el propietario del animal quedó supeditado a la investigación judicial que busca determinar su eventual responsabilidad en los hechos denunciados.

 

Desde la Brigada interviniente destacaron la rápida intervención de la jueza de Garantías de Feria, María José Diz, quien ordenó las medidas necesarias para concretar el rescate y asegurar la asistencia y protección de la yegua.

Temas:

maltrato animal presunto maltrato animal
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