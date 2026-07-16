Dos personas murieron tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en la Ruta Nacional 33

Dos hombres murieron como consecuencia de un choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 33, en las cercanías de Bahía Blanca. Las víctimas se trasladaban en una camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra un camión dedicado al transporte de combustibles.

El siniestro se produjo durante el mediodía del miércoles, poco antes de las 13, a la altura del kilómetro 14. La camioneta circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, mientras que el vehículo de carga avanzaba por el carril contrario.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca, de 66 años, y Jorge García, de 67. Ambos residían en Salliqueló, localidad situada en el oeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa.

Uno murió en el lugar y el otro en el hospital

García, quien viajaba como acompañante, falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas durante el impacto. Fernandes Da Fonseca fue rescatado y trasladado en estado crítico al Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Horas más tarde, desde el centro asistencial confirmaron la muerte del conductor de la camioneta. Según la información difundida, el vehículo había sido retirado de una concesionaria durante esa misma jornada.

Ruta Nacional 33. Foto: La Brujula 24.

El conductor del camión, un hombre de 46 años, no sufrió lesiones de consideración. La colisión provocó importantes daños en la parte delantera de ambos vehículos y obligó a interrumpir temporalmente la circulación por la Ruta Nacional 33.

Investigan cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la primera declaración del camionero, la Amarok habría intentado superar a otro vehículo en una curva y habría invadido el carril contrario. Sin embargo, esa versión deberá ser confirmada mediante las pericias ordenadas por la Justicia.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia, personal policial y especialistas encargados de realizar los relevamientos. El tránsito fue cerrado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se retiraban los vehículos involucrados.

Una vez concluidas las actuaciones iniciales, la circulación quedó nuevamente habilitada. Las autoridades no informaron que se hubiera producido un derrame del combustible transportado por el camión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue iniciada bajo la carátula de doble homicidio culposo.