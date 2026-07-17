"Caminaba con el brazo quebrado": dramático relato del hombre que auxilió al chofer de micro volcado

Un colectivo de larga distancia de la empresa Vía TAC perdió el control en medio del temporal y cayó desde el puente del arroyo La Guardia, sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco. Tras el accidente, que se registró durante la madrugada del viernes, habló el hombre que encontró a uno de los choferes caminando gravemente herido mientras buscaba ayuda para los pasajeros.

El conductor había logrado salir del micro siniestrado y recorrer aproximadamente un kilómetro y medio pese a presentar lesiones de consideración. Su prioridad, según relató Bustamante, era conseguir asistencia para quienes permanecían dentro del vehículo.

En diálogo con A24, Adrián Bustamante recordó el dramático momento en que se cruzó con el chofer al costado de la ruta.

"Me dijo que tenía el brazo quebrado"

Bustamante, jubilado del transporte de pasajeros, relató que inicialmente vio a un hombre caminando con dificultad por la banquina y decidió detenerse. "Se me acercó caminando, rengo. Me dijo que tenía el brazo quebrado y la pierna con dificultad", recordó.

El chofer le explicó que el colectivo había volcado pocos minutos antes mientras atravesaba un puente en medio de intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. "Me dijo que más o menos un kilómetro y medio atrás había volcado el micro con todos los pasajeros y con el compañero de él arriba", relató.

La desesperación por los pasajeros

Según Bustamante, el conductor se mostró especialmente preocupado por la situación de quienes habían quedado dentro del ómnibus. "Me dijo que había una persona aplastada y que no sabía si el compañero estaba vivo. Tremenda desgracia", expresó.

Tras escuchar el relato, decidió auxiliar al trabajador y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El hombre también lamentó la actitud de otros automovilistas que pasaban por el lugar. "Nadie lo quería asistir. Todos salían cuando veían que se acercaba a la ventanilla. Pensaban que los iba a robar", afirmó.

El traslado hasta una estación de servicio

Bustamante explicó que no pudo regresar directamente al sitio del accidente debido a la disposición de los guardarraíles sobre la autovía.

Por ese motivo decidió trasladar al conductor hasta una estación de servicio ubicada en la rotonda de Carmen de Areco.

"No podía volver porque estaban los guardarraíles. Lo llevé hasta la rotonda y llamamos a la ambulancia porque no convenía seguir trasladándolo por las fracturas que tenía", indicó.

Permaneció junto al chofer hasta la llegada del personal sanitario y previamente había alertado al 911 sobre el accidente. "Todo lo que pude hacer, lo hice. Así hay que ser en la calle", concluyó.

Buscan a uno de los choferes

Mientras continúan las tareas de asistencia e investigación, uno de los pasajeros reveló que uno de los conductores permanece desaparecido.

Maximiliano, sobreviviente del siniestro, contó a TN que el chofer habría intentado abandonar el colectivo cuando advirtió que el vuelco era inevitable. "Intentó abrir la puerta lateral en marcha, intentó saltar", aseguró.

Hasta el momento, bomberos y equipos de rescate continúan buscándolo en la zona donde cayó el colectivo.

Cómo ocurrió el accidente

El colectivo de la empresa Vía TAC había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye con destino final a Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras investigaciones, mientras cruzaba un puente sobre la Ruta Nacional 7, una fuerte ráfaga de viento hizo que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó cayendo desde una altura estimada de entre seis y ocho metros.

Fuentes policiales informaron que viajaban alrededor de veinte pasajeros y que, si bien varias personas sufrieron heridas de distinta consideración, no se registraron víctimas fatales. Todos los lesionados fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco para recibir atención médica.