Sorpresa en la previa de Argentina-España: María Becerra podría cantar el Himno

María Becerra aparece como la principal candidata para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026, que enfrentará a la Selección argentina con España este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La versión fue revelada en el programa Sálvese quien pueda, conducido por Yanina Latorre, donde se aseguró que la artista de Quilmes es quien cuenta con mayores posibilidades de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La información generó expectativa entre los seguidores de la cantante y los hinchas argentinos. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre quién será la persona encargada de entonar la canción patria.

El nombre de María Becerra gana fuerza

Durante el programa, la periodista Pía Shaw fue consultada sobre la artista que sonaba con mayor fuerza y respondió: “Nada más y nada menos que María Becerra”. La posibilidad fue recibida con entusiasmo por el resto del panel.

En el mismo espacio televisivo descartaron que Tini Stoessel haya sido elegida para interpretar el Himno Nacional. Su nombre había circulado con insistencia durante los días previos, aunque finalmente habría quedado fuera de consideración.

De esta manera, María Becerra pasó a encabezar las versiones relacionadas con la ceremonia previa al encuentro entre Argentina y España. Otros medios también la ubicaron como la favorita, aunque la decisión todavía no habría sido cerrada.

María Becerra.

Qué respondió el entorno de la cantante

El periodista Nicolás Peralta contó que se comunicó con el representante de María Becerra para conocer si la presentación ya estaba acordada. Desde el equipo de la artista evitaron confirmar o desmentir la información.

“No sé nada aún. Soy parte del equipo. Está todo por verse”, fue la respuesta atribuida a su entorno. La cantante se encuentra en España debido a una serie de conciertos y todavía tiene varias fechas programadas.

Por ese motivo, su posible participación dependería de que pueda organizar sus compromisos y viajar a Estados Unidos. Hasta el momento, ni la artista ni la organización del Mundial realizaron un anuncio oficial.

Expectativa por la final del Mundial

La Selección argentina enfrentará a España en un partido que definirá al campeón del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium y tendrá una ceremonia especial antes del inicio.

En caso de confirmarse, María Becerra tendrá la responsabilidad de representar al país frente a los futbolistas y miles de hinchas argentinos presentes en Nueva Jersey.

Mientras crece la expectativa por la final, el nombre de la cantante continúa ganando fuerza. No obstante, habrá que esperar la comunicación oficial para saber si finalmente será quien interprete el Himno Nacional Argentino.