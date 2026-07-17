Morosidad: qué provincias registran más deudas impagas y las edades más afectadas

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 15,9% y unas 5,3 millones de personas mantienen al menos una deuda impaga en el sistema financiero.
Morosidad. El deterioro de la situación financiera de los hogares en Argentina no parece dar aún señales de alivio. La irregularidad de la cartera de créditos a las familias habría vuelto a aumentar en mayo hasta alcanzar el 15,9%, mientras que unas 5,3 millones de personas mantendrían al menos una deuda en mora, según datos del sector privado.
De acuerdo con un reporte de Analytica, el avance de mayo fue de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, último dato oficial dado a conocer por el Banco Central (BCRA). Pese a ello, la firma añadió que la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior.
Los números expuestos incluyen bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros, un universo que concentra actualmente a 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento.
La deuda total de las familias, detalló la consultora, asciende a ARS$74,9 billones, equivalente al 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
Sube la irregularidad de los créditos
De acuerdo con el relevamiento, la irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo. En paralelo, la proporción de personas con al menos una deuda en mora se ubicó en 26,8%, prácticamente sin cambios frente al mes anterior.
El grueso del financiamiento continúa concentrado en los bancos, que representan el 82,7% del stock total de deuda. Las fintech explican otro 10,5%, mientras que el restante 6,8% corresponde a otros proveedores de crédito.
El análisis indicó que, en cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, un 0,5% menos que en abril. En contraste, 5,5 millones están endeudadas exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente a través de fintech y otros proveedores, un segmento que volvió a crecer.
Las fintech muestran mayores niveles de mora
El informe revela diferencias significativas según el tipo de acreedor. Entre quienes tienen deuda exclusivamente con bancos, el 20% registra atrasos en los pagos. En cambio, entre quienes solo están endeudados con fintech, el porcentaje de morosos asciende al 28,4%.
“Al ponderar por volumen, en cambio, los ratios se reducen: la irregularidad de cartera es del 12,6% en bancos, del 21,6% en fintech y del 46,9% en el resto de las entidades”, puntualizó.
Respecto de abril, evaluó que la proporción de morosos aumentó más entre los endeudados únicamente con bancos (+0,8 p.p.) y entre quienes tienen deuda con bancos, fintechs y otros proveedores de crédito a la vez (+0,9 p.p.).
“En cambio, los endeudados únicamente con otros proveedores mostraron la mayor caída relativa de personas en situación irregular (-1,2 p.p.), producto de una baja en la cantidad de morosos (-5,6%) más pronunciada que la reducción general de este tipo de deudores (-4,4%)”, remarcó.
El norte argentino concentra los mayores niveles de mora
Según el trabajo, las provincias con mayor proporción de deudores morosos son San Juan con el 35,2%; Catamarca 34,2%; San Luis 34,1% y La Rioja 34%.
En el otro extremo aparecen la Ciudad de Buenos Aires con el 16,1%; La Pampa 19,5% y Neuquén con el 23,3%. La provincia de Entre Ríos aparece en el estudio con un porcentaje del 24.6.
Aunque varias provincias del norte registraron una leve mejora en sus indicadores durante mayo, las jurisdicciones más pobladas mostraron un deterioro. La proporción de deudores en mora aumentó en Buenos Aires (+0,1 puntos porcentuales), Santa Fe (+0,3) y Córdoba (+0,3).
El estudio manifestó que la Provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de todos los deudores del país y el 37,8% de quienes presentan atrasos. En la Provincia, cabe recordar, reside cerca del 38% de la población argentina, según el último censo de 2022.
Dentro de la provincia existen diferencias marcadas. Mientras que en el resto del territorio bonaerense el 23,1% de los deudores registra mora, en el conurbano la cifra asciende al 30,5%.
Algunos municipios mostraron un deterioro más pronunciado, como Florencio Varela y Malvinas Argentinas, donde la tasa de morosos aumentó 0,4 puntos porcentuales durante mayo.
Los jóvenes, el segmento más comprometido
Analytica destacó que los adultos de entre 18 y 30 años continúan como el grupo con mayores niveles de irregularidad, tanto por cantidad de personas como por monto adeudado.
Si bien este segmento mostró una leve mejora en la proporción de personas morosas respecto de abril, la calidad de la cartera empeoró en todos los rangos etarios cuando se mide por el volumen de deuda impaga.