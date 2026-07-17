River enfrenta a Aldosivi en Salta por un lugar en los octavos de final: horario y formaciones

River enfrentará a Aldosivi este viernes 17 de julio, desde las 21:45, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta y el ganador avanzará a los octavos de final.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará comenzar oficialmente el segundo semestre con una victoria. Entre las principales novedades aparecen Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes se incorporaron al plantel y podrían sumar sus primeros minutos.

El encuentro contará con arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por los asistentes Pablo Acevedo e Iván Aliende. Federico Benítez será el cuarto árbitro del compromiso en territorio salteño.

Cómo llega River al partido

River viene de igualar 2-2 frente a Flamengo en un amistoso disputado en Portugal. Sebastián Driussi marcó los dos tantos del equipo argentino, mientras que Lino y Bruno Henrique anotaron para el conjunto brasileño.

Coudet tenía previsto mantener a Driussi y Facundo Colidio como titulares, pero la lesión muscular del delantero modificó los planes. Joaquín Freitas aparece como una de las principales opciones para integrar el ataque.

Coudet tiene su primera prueba en el semestre.

El Millonario también afrontará el partido después de la salida de Franco Armani, quien continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia. Santiago Beltrán se perfila para ocupar el arco en el cruce ante el conjunto marplatense.

Aldosivi buscará dar la sorpresa

Aldosivi intentará dejar atrás un complicado primer semestre, durante el cual no logró victorias en el Torneo Apertura. El equipo conducido por Israel Damonte tratará de avanzar en la Copa Argentina y recuperar confianza.

El partido se jugará en Salta.

Más allá del partido ante River, el principal objetivo del conjunto marplatense durante la segunda mitad del año será conservar su lugar en la Primera División.

La Copa Argentina representa una oportunidad para cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, el Tiburón deberá superar a uno de los principales candidatos en un estadio que tendrá una importante presencia de simpatizantes millonarios.

Formaciones y cómo verlo en vivo

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Aldosivi podría formar con Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar y Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy y Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero.

El partido entre River y Aldosivi comenzará a las 21:45 y se podrá ver en vivo por TyC Sports. También podrá seguirse de manera online mediante las plataformas que incluyan la señal deportiva dentro de sus respectivos servicios.