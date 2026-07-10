Tras quedar afuera del Mundial con Marruecos, Bono no descartó llegar a River

Yassine Bounou, más conocido como Bono, volvió a expresar su fanatismo por River y no descartó la posibilidad de vestir la camiseta del club de Núñez en el futuro. El arquero habló después de la derrota de Marruecos frente a Francia, resultado que puso fin al recorrido de su selección en el Mundial 2026.

A sus 35 años, el actual futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita volvió a referirse al vínculo especial que mantiene con el Millonario y reconoció que siente al club como parte de su familia.

“Siempre está ese cariño cuando hablo con gente del club, como jugadores y exjugadores. Yo amo a la Argentina, siempre le voy a desear lo mejor”, aseguró el arquero marroquí.

Bono dejó abierta la puerta para jugar en River

Consultado sobre la posibilidad de llegar algún día a River, Bono fue prudente debido a su situación contractual actual, aunque evitó descartar por completo esa chance.

“Eso no depende de mí porque tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros muy buenos y, si en algún momento se puede dar, estaría bien. Si no, seguiré siendo un hincha más”, expresó.

Bono ya ha expresado su fanatismo por River.

De esta manera, el arquero volvió a alimentar la ilusión de los hinchas, aunque dejó en claro que por el momento no existe una negociación concreta y su presente continúa ligado al fútbol de Arabia Saudita.

El mensaje para Franco Armani

Bono también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a Franco Armani, quien dejará River después de una extensa y exitosa etapa en el club.

“Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River”, expresó.

Además, destacó el lugar que Armani ocupa en la historia de la institución: “Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River y te deseo lo mejor en tu próxima etapa”.

Las declaraciones de Bono volvieron a reforzar el fuerte lazo que mantiene con el club de Núñez. Aunque su llegada no aparece como una posibilidad inmediata, el propio arquero dejó abierta la puerta para que, si las condiciones se dan en el futuro, pueda cumplir el deseo de defender el arco del Monumental.