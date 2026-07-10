Mbappé reveló cómo está después del fuerte golpe en el tobillo ante Marruecos que lo obligó a salir

Mbappé llevó tranquilidad a Francia después del susto que generó su salida durante la victoria por 2-0 ante Marruecos, resultado que clasificó al seleccionado europeo a las semifinales del Mundial 2026. El delantero sufrió un golpe en el tobillo derecho, pidió el cambio y terminó el encuentro con hielo en la zona afectada.

El capitán francés fue reemplazado a 15 minutos del final tras recibir una dura entrada y las imágenes generaron preocupación de cara al próximo compromiso. Sin embargo, luego del partido se encargó personalmente de despejar las dudas sobre su condición física.

“Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien”, aseguró Mbappé al borde del campo de juego, después de recibir el premio al mejor jugador del encuentro.

Por qué Mbappé pidió el cambio

El delantero explicó que su salida también estuvo vinculada con la necesidad de dar ingreso a un compañero que se encontraba en mejores condiciones para afrontar los últimos minutos del partido.

“Creo que en ese momento, JP estaba en mejores condiciones que yo para jugar en los últimos 15 minutos. Así que yo salgo, él entra y lo hizo muy bien. Además, pudo haber marcado, así que es bueno, es positivo”, expresó en referencia a Jean-Philippe Mateta.

"Hay esperanza" Porque Kylian Mbappé levantó la mano, se tiró al pasto y pidió ser reemplazado en Francia durante el duelo ante Marruecos. pic.twitter.com/QRCibW53Zk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 9, 2026

De esta manera, Mbappé minimizó el alcance del golpe y dejó en claro que la decisión de abandonar el campo buscó priorizar al equipo en el tramo final del encuentro. Francia terminó imponiéndose por 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El objetivo de Francia después de la clasificación

Más allá de la preocupación inicial por su tobillo, el delantero se mostró enfocado en el desafío que afrontará Francia en la siguiente instancia y destacó la importancia de mantener el rendimiento mostrado hasta ahora.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más”, manifestó.

El atacante agregó que el plantel buscará sostener esa línea para intentar avanzar a la definición: “Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido”.