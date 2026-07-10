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Deportes Mundial 2026

La FIFA confirmó la camiseta que usará Argentina ante Suiza por los cuartos de final

La Selección Argentina volverá a vestir su tradicional camiseta albiceleste con pantalón y medias blancas para enfrentar este sábado a Suiza en Kansas City, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

10 de Julio de 2026
La FIFA confirmó la indumentaria para el partido del sábado
La FIFA confirmó la indumentaria para el partido del sábado

La Selección Argentina volverá a vestir su tradicional camiseta albiceleste con pantalón y medias blancas para enfrentar este sábado a Suiza en Kansas City, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

La FIFA confirmó la camiseta que utilizará la Selección Argentina en el partido frente a Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium, de Kansas City.

 

El equipo dirigido por Lionel Scaloni lucirá su uniforme tradicional: camiseta albiceleste, pantalón blanco y medias blancas, una combinación que ya utilizó en varios encuentros de la actual Copa del Mundo.

Repite la vestimenta de los octavos de final

Será la segunda vez consecutiva en la fase eliminatoria que la Albiceleste salga al campo con esta indumentaria, la misma que empleó en la victoria frente a Egipto en los octavos de final.

 

Además, ese conjunto también fue utilizado en el debut ante Argelia y en el encuentro frente a Cabo Verde durante la fase de grupos.

 

Las camisetas que usó Argentina en el Mundial

En lo que va del torneo, la Selección alternó entre tres combinaciones de uniforme:

Camiseta titular, pantalón blanco y medias blancas: ante Argelia, Cabo Verde y Egipto.

Camiseta titular con pantalón azul marino: frente a Austria.

Camiseta alternativa: en el último partido de la fase de grupos contra Jordania.

 

Este sábado Argentina buscará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial con la misma indumentaria que utilizó en su clasificación a los cuartos de final.

Temas:

Selección Argentina Camisetas Indumentaria Mundial cuartos de final
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