Lo inhabilitaron a conducir de por vida por circular con la VTV vencida y agredir a inspector

El episodio ocurrió durante un control de tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Además de circular con la documentación vencida, el hombre agredió a inspector y quiso quitarle la cámara corporal a un agente.
Un hombre de 32 años quedó inhabilitado de por vida para conducir luego de que un control en la Autopista Buenos Aires-La Plata lo detectaran con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida. Además en ese momento, le arrebató documentación a un oficial y una cámara corporal a un inspector y luego escapó a alta velocidad.
El episodio ocurrió a la altura de Hudson, durante un operativo conjunto realizado por inspectores del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y personal de AUBASA.
En el marco de un procedimiento de rutina, el agente le solicitó al conductor la licencia de conducir y la cédula del auto. Luego inspeccionó el parabrisas de la camioneta y detectó que la revisión técnica había vencido en mayo de este año. “Se va a hacer un acta. ¿Sí, señor?”, le advierte la autoridad.
El conductor, todavía dentro del vehículo, intentó justificarse: “Estoy volando, jefe. No llego”. Posteriormente, acomodó la camioneta a un costado del control.
Según las imágenes difundidas oficialmente, otro agente le comunica que, por no tener la VTV al día, le iban a retener la licencia. “No, me la tienen que devolver, amigo”, afirma el hombre, mientras le confeccionaban la infracción.
Instantes después, el conductor tomó el talonario oficial utilizado para labrar las actas y dio unos pasos hacia atrás. “Devolveme la cédula. Voy a llamar a la Policía. No me la pueden retener”, exigió.
Momentos más tarde, el sujeto regresa corriendo hacia los inspectores insistiendo con la devolución de la licencia. “Ustedes no pueden hacer eso”, les reprochó, antes de sustraer la bodycam que uno de ellos llevaba colocada en el uniforme. Luego, volvió a subir a la camioneta y abandonó el lugar.
Tras el hecho, las autoridades lograron recuperar la cámara sustraída, gracias a que el dispositivo contaba con tecnología de geolocalización, lo que permitió ubicarlo después de que fuera descartado por el conductor durante la huida.
La cámara ahora forma parte de los elementos incorporados a la investigación abierta tras el episodio ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Además de las actuaciones judiciales, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense resolvió inhabilitarlo de manera permanente para conducir, " en virtud de la gravedad de los hechos y del riesgo que su accionar representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía”.
Tras conocerse el caso, el ministro de Transporte bonaerense realizó la denuncia correspondiente y, según precisó, “puso toda la información y las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación”.