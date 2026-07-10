Inscripción de autos y motos 0 km: oficializan el trámite digital en todo el país

Inscripción de autos 0 km. El Ministerio de Justicia oficializó una nueva etapa en la digitalización del Registro Automotor al incorporar al Digesto de Normas Técnico-Registrales el procedimiento para la inscripción inicial de vehículos cero kilómetro (0 km) de fabricación nacional e importados mediante el Registro Único Virtual (RUV). La medida también amplió el sistema para que las personas jurídicas puedan realizar el trámite de forma remota.

La decisión quedó plasmada en la Disposición 140/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de modernización impulsado tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habilitó la posibilidad de realizar inscripciones registrales mediante un servicio digital bajo jurisdicción nacional.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La normativa incorporó al Digesto de Normas Técnico-Registrales una nueva sección destinada a regular la inscripción inicial virtual de automotores y motovehículos 0 km, tanto nacionales como importados.

Además, oficializó el denominado "Instrumento de Petición Virtual de Inscripción Inicial", que reemplaza la presentación física de la documentación en este tipo de trámites y pasa a constituirse como el formulario digital para gestionar la registración de los vehículos.

El procedimiento se canalizará a través del Registro Único Virtual (RUV) y del sistema informático Registro Único Nacional del Automotor (RUNA).

Más controles automáticos

Uno de los principales cambios es que el sistema RUNA permitirá realizar de manera automática diversos controles registrales mediante la interconexión con bases de datos oficiales.

Según explica la disposición, esa integración permitirá validar información necesaria para la inscripción sin intervención manual, agilizando el trámite y otorgando mayor seguridad jurídica al proceso.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es fortalecer los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa.

Empresas también podrán realizar el trámite online

Otra de las novedades incorporadas por la disposición es la posibilidad de que las personas jurídicas también gestionen la inscripción digital de vehículos.

Para ello deberán registrar previamente la documentación societaria y los datos de sus representantes legales mediante el Legajo Electrónico Personal (LEP) utilizando la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Una vez validada esa información, el sistema podrá verificar automáticamente la representación legal de la empresa al momento de iniciar el trámite.

Qué no modifica la medida

La disposición no elimina la inscripción obligatoria de los vehículos ni reemplaza el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Tampoco modifica los títulos de propiedad, las cédulas de identificación, las chapas patente ni los aranceles vigentes.

La resolución, que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, formaliza dentro del Digesto los procedimientos digitales que comenzaron a implementarse durante 2025 y amplía el alcance del sistema para continuar con la modernización de los trámites registrales.