Gobierno lanzó un plan para digitalizar los Registros del Automotor y reducir oficinas

El Ministerio de Justicia creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. Prevé trámites remotos, legajos digitales y una reducción progresiva de la estructura física de los registros en todo el país.
El Gobierno nacional creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una iniciativa que impulsará la digitalización de los trámites, la reorganización de los Registros del Automotor y una reducción progresiva de las oficinas físicas en todo el país.
Según los fundamentos de la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, el objetivo es avanzar desde un esquema basado en documentación en papel, trámites presenciales y territorialidad registral hacia un sistema completamente digital, interoperable y centrado en el usuario. Para ello, el Gobierno sostiene que pretende reducir cargas burocráticas, agilizar procedimientos y disminuir los costos administrativos.
La norma aclara que la transformación no consiste únicamente en trasladar los trámites actuales a plataformas digitales, sino también en revisar y simplificar los procedimientos vigentes para unificarlos y hacerlos más eficientes.
Menos presencialidad y reorganización de los registros
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el Ministerio de Justicia plantea una reducción progresiva de la estructura física de los Registros Seccionales, a medida que avance la digitalización de los servicios.
El texto oficial sostiene que la consolidación del Registro Único Virtual (RUV) y del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) brinda las condiciones técnicas y jurídicas para prescindir gradualmente de la presencialidad y acompañar esa evolución mediante una reorganización del sistema registral tradicional.
En ese sentido, el plan también prevé profundizar la digitalización del archivo documental existente para facilitar la consulta remota de antecedentes registrales y disminuir la dependencia de los legajos en soporte papel.
Los tres ejes del plan
La resolución establece que la reforma se desarrollará sobre tres ejes estratégicos:
- Transformación digital del Sistema Registral Automotor.
- Evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales.
- Implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo sistema registral.
El Gobierno aclaró que estos componentes podrán implementarse de manera simultánea o progresiva, según las necesidades operativas y técnicas de cada etapa del proceso.
No modifica por ahora los trámites vigentes
La resolución no introduce cambios inmediatos para los usuarios ni elimina en forma automática los Registros del Automotor. En cambio, establece el marco normativo que permitirá ejecutar las reformas durante los próximos meses.
Como siguiente paso, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá presentar, en un plazo de 30 días corridos, un cronograma con las etapas de implementación del plan. Además, la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana será la autoridad de aplicación encargada de dictar las normas complementarias necesarias para poner en marcha la reforma.