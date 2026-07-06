Cerró una distribuidora de bebidas y despidió a 220 trabajadores

Express Beer cerró sus operaciones, entró en cesación de pagos y despidió a sus 220 trabajadores, lo que derivó en un fuerte conflicto con el Sindicato de Camioneros. La empresa, dedicada al transporte y la logística de bebidas, prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes desde hacía 25 años y dejó de operar de manera intempestiva, sin brindar respuestas sobre el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones.

La planta ubicada en el partido bonaerense de La Matanza permanecía este lunes en el centro del conflicto, luego de que los trabajadores denunciaran que durante el fin de semana la empresa vació las instalaciones y retiró las unidades de transporte.

Desde el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, declararon el estado de emergencia y advirtieron que impulsarán medidas gremiales y acciones judiciales para exigir el cumplimiento de todas las obligaciones laborales. Entre los despedidos se encuentra Jerónimo Moyano, hijo menor del dirigente sindical Hugo Moyano, quien se desempeñaba como delegado gremial en la empresa.

Quilmes aseguró que cumplió con todos los pagos

A raíz del conflicto, Cervecería y Maltería Quilmes aclaró que la responsabilidad por los incumplimientos corresponde exclusivamente a Express Beer.

"Express Beer presta servicio como operador logístico de Cervecería y Maltería Quilmes hace 25 años desde el centro de distribución ubicado en Mercado Central. Durante el fin de semana comunicó de forma intempestiva el cese de servicios y el no pago de sueldos y aguinaldo a sus empleados, a pesar de haber cobrado la tarifa y los pagos correspondientes de nuestro lado en tiempo y forma", señalaron desde la compañía.

Además, agregaron: "Desde Cervecería y Maltería Quilmes cumplimos integralmente con nuestras obligaciones contractuales e instamos a que Express Beer cumpla con sus obligaciones con sus empleados".

Una crisis en medio de la caída del consumo

El cierre de la distribuidora se produjo en un contexto de retracción del mercado cervecero. De acuerdo con fuentes de la industria, el consumo de cerveza cayó cerca de 35% durante los últimos dos años, situación que incrementó el peso de los costos fijos y deterioró la rentabilidad de las empresas vinculadas al sector.

A ese escenario se sumó la delicada situación financiera de Express Beer. Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al mes de mayo de 2026 la firma mantenía deudas con American Express Argentina por $31,6 millones, con YPF por $25,7 millones y con Banco Galicia por $182.000.

El propietario de la empresa es Juan Aguilar, una de las principales autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, una de las cámaras empresarias con las que el Sindicato de Camioneros negocia las paritarias del sector.

Denuncian el vaciamiento de la empresa

Los trabajadores aseguraron que entre el viernes y el sábado la empresa retiró camiones y otros bienes de la planta de La Matanza, lo que interpretaron como un vaciamiento previo al cierre definitivo.

En ese marco, el Sindicato de Camioneros sostuvo que continuará con "todas las acciones gremiales y legales necesarias para resguardar los derechos de los compañeros y preservar las fuentes de trabajo". El reclamo incluye el pago de salarios adeudados, el medio aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes para los 220 empleados, muchos de los cuales acumulaban un promedio de 26 años de antigüedad en la empresa.