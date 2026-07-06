Tras rechazar la oferta del gobierno, gremios docentes esperan una "propuesta superadora"

La paritaria docente volvió a poner frente a frente al Gobierno de Entre Ríos y a los representantes de los principales gremios del sector educativo en una reunión que terminó sin acuerdo. El Ejecutivo ofreció un incremento salarial del seis por ciento, remunerativo y bonificable, que se abonaría en dos etapas: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los de septiembre.

De la mesa de negociación participaron dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Tras analizar la propuesta, los cuatro gremios coincidieron en rechazarla por entender que no responde a las necesidades del sector y solicitaron una mejora.

Luego del intercambio entre las partes, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 8 de julio a las 18. En ese nuevo encuentro, el Gobierno provincial analizará los planteos realizados por los sindicatos y evaluará la posibilidad de presentar una oferta superadora.

La postura de los gremios frente a la propuesta oficial

Tras el encuentro, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, confirmó la postura unificada de las organizaciones sindicales y dejó en claro que el planteo oficial fue rechazado.

Abel Antivero. Foto: Elonce.

“Fue rechazada por todos los sindicatos en la mesa paritaria y emplazamos al gobierno a que mejore la propuesta para el miércoles 8 a las 18 horas”.

Además, explicó los principales reclamos que los gremios llevaron a la mesa de negociación: “Consideramos que lo que ha ofrecido el gobierno no está a la altura de las circunstancias, por eso lo rechazamos. Aparte, estamos exigiendo un blanqueo del Fopid y Conectividad, y adelantar la base de cálculo”.

Antivero también remarcó cuáles son los criterios que sostienen las organizaciones sindicales para avanzar en una eventual aceptación de la oferta: “Nosotros respondemos a lo que dice nuestra comisión de salario, con que tiene que ver con que los montos deben ser bonificables y remunerativos y, al mismo tiempo, recuperar la inflación desde diciembre a la fecha”.

SADOP manifestó su preocupación por el pago de salarios

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Alejandra Frank acompañó el rechazo expresado por el resto de los gremios y sumó una problemática que afecta a los trabajadores de establecimientos públicos de gestión privada.

Alejandra Frank, de SADOP. Foto: Elonce.

“Acompañamos las palabras de nuestros compañeros de AGMER y AMET. También sumamos la preocupación de los docentes que trabajan en escuelas públicas de gestión privada. Muchos de nuestros compañeros a la fecha no han podido cobrar sus haberes por un problema que hubo en el sistema provincial que hizo que los empleadores no reciban las planillas de salario en tiempo y forma y las transferencias bancarias. Eso suma a la angustia de no llegar a fin de mes con los salarios”, exclamó.

En ese sentido, la dirigente explicó que el sindicato también trasladó esa inquietud a las autoridades presentes en la reunión: “También presentamos esta inquietud a los miembros paritarios del CGE para que nos den un espacio para dialogar con los empleadores, que es una responsabilidad que ellos tienen de abonar los salarios dentro del cuarto día hábil”.

UDA y AMET también coincidieron en el rechazo

La representante de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya, sostuvo que el planteo realizado por el Gobierno no satisface las expectativas del sector y confirmó que las conversaciones continuarán esta semana: “Coincidentemente con lo que dijeron los compañeros de los gremios docentes, nos parece insuficiente la propuesta y tenemos un cuarto intermedio para el miércoles próximo a las 18 horas en la Secretaría de Trabajo”.

Mirta, Raya, de UDA. Foto: Elonce.

Por su parte, el secretario adjunto de AMET, Fabián Monzón, lamentó el resultado del encuentro y aseguró que esperaban una propuesta salarial superior: “Es lamentable la situación donde esperábamos un ofrecimiento mayor. La cantidad es para evaluar. Nosotros vemos que un 3% en julio y un 3% en septiembre no hace la diferencia. Al contrario, necesitamos que esa propuesta sea remunerativa, bonificable y mucho mayor de lo que ofrecieron hoy y que sea a la brevedad porque los docentes nos estamos endeudando con la tarjeta de crédito para poder comer”.

Finalmente, el dirigente expresó sus expectativas de cara al próximo encuentro entre el Gobierno y los sindicatos: “Tenemos la esperanza de que tienen que hacer un esfuerzo y ver la situación en la que estamos pasando los docentes entrerrianos”.

Fabián Monzón, de AMET. Foto: Elonce.

Con el cuarto intermedio ya definido, la paritaria docente tendrá un nuevo capítulo el miércoles 8 de julio a las 18. Hasta entonces, el Ejecutivo analizará los planteos formulados por los gremios, que esperan una mejora de la oferta salarial para avanzar hacia un acuerdo que responda a la realidad económica que atraviesan los trabajadores de la educación en Entre Ríos.